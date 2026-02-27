باسم سمرة: يسرا مبهرة في "بنات فاتن".. وأركز على المحتوى لا الاسم

قال الفنان باسم سمرة، إن الفنانة يسرا تقدم دورًا مختلفًا ومبهرًا في أحدث أعمالها، معربًا إعجابه الشديد بها على المستويين الفني والإنساني.

وأضاف باسم سمرة، خلال لقاء مع برنامج "حبر سري"، على شاشة "القاهرة والناس"، : "يسرا عاملة دور مختلف ومبهر، وأنا بحبها جدًا"، مشيرًا إلى أنها رغم كونها نجمة كبيرة، عندما خاضت أولى بطولاتها جاءت ضيفة شرف، في دلالة على ثقتها في نفسها ودعمها للعمل ككل.

وقال باسم سمرة إن الفيلم "جامد أوي" ويحمل اسم "بنات فاتن"، مؤكدًا أن تغيير اسم الفيلم من عدمه لا يشغله، مضيفًا: "مش مهم يغيروا اسم الفيلم ولا لأ، أنا ممثل بس وبركز على المحتوى".

وتحدث باسم سمرة، عن شخصيته الجريئة، مؤكدًا أن صراحته وجرأته تسببتا في خسارته لبعض الأشخاص، قائلاً: "جراءتي خسرتني ناس كتير"، مشددًا على أنه لا يتراجع عن أسلوبه "وبرد كل الردود الجريئة".