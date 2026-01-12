التعادل السلبي يحسم مباراة البنك الأهلي والإسماعيلي في كأس عاصمة مصر

حسم التعادل السلبي مباراة البنك الأهلي والإسماعيلي، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ستاد هيئة قناة السويس في دور المجموعات ضمن منافسات كأس عاصمة مصر.

وأهدر الفريقين العديد من الفرص التى أتيحت لهم خلال المباراة.

وجاء تشكيل البنك الأهلي ضد الإسماعيلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي

خط الدفاع: عمرو الجزار، مصطفى الزناري، هشام صلاح، أحمد متعب

خط الوسط: محمد فتحى، محمد بن شرقي، محمد ابراهيم، مصطفى شلبي

خط الهجوم: ياو أنور، وأسامة فيصل

ويجلس على مقاعد البدلاء:

احمد صبحى، احمد النادري، أحمد امين اوفا، محمود الجزار ، أحمد مدبولي، مصطفى دويدار، محمود عماد، أحمد ريان ، وسيد نيمار.