الأهلي فاروس تنجح في إدارة وترويج سندات توريق جديدة .. تفاصيل

أعلنت شركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب الذراع الاستثماري لمجموعة البنك الأهلي المصري عن نجاحها في إدارة وترتيب وترويج الإصدار الثاني من البرنامج السادس لشركة الأهلي للتوريق بقيمة إجمالية بلغت 777 مليون جنيه والمضمون بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود تمويل متناهي الصغر محالة من شركة الأهلي كابيتال للتمويل متناهي الصغر تمكين ش.م.م.

وتولت الأهلي فاروس دور مدير الإصدار والمستشار المالي والمرتب والمروج في إطار هيكل تمويلي يعكس قوة الأصول محل التوريق حيث بلغت قيمة المحفظة الضامنة نحو 920 مليون جنيه بما يدعم استدامة التمويل وتوسيع قاعدة المستفيدين من أنشطة التمويل متناهي الصغر.

وشارك البنك الأهلي المصري وبنك القاهرة وبنك قناة السويس في ضمان تغطية الاكتتاب حيث قام البنك الأهلي المصري بدور متلقي الاكتتاب بينما تولى بنك قناة السويس مهام أمين الحفظ. كما قام مكتب معتوق بسيوني وحناوي بدور المستشار القانوني للإصدار وتولى مكتب بيكر تيلي محمد هلال ووحيد عبد الغفار مهام مراقب الحسابات ومنحت شركة ميريس الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين التصنيف الائتماني للإصدار.

وتوزع الإصدار على ثلاث شرائح بآجال مختلفة وحصلت الشرائح على تصنيفات ائتمانية تعكس قوة الهيكل الائتماني وثقة المستثمرين في السوق المحلي لأدوات الدين المصرية المستدامة.