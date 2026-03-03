قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحرس الثوري الإيراني: قصفنا أهدافا للجيش الأمريكي في المنطقة ضمن الموجة الـ15
وزيرة التضامن تشيد بمسلسل اتنين غيرنا: الكلمة وعد وشرف
قطر للطاقة: سنوقف إنتاج بعض المنتجات الصناعات الكيميائية والبتروكيميائية
قطر: هناك أكثر من 8 آلاف شخص عالقون في الترانزيت لدينا
إسرائيل تعطي جنودها الإذن باحتلال أراضٍ جديدة بلبنان
صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى اليابان ترتفع 7% خلال 2025
حفاظا على سلامة الموظفين .. قطر تعلن إيقاف إنتاج الغاز في بعض المواقع
بسبب محاولات قرصنة.. الأردن يحذر المواطنين من الرسائل المزيفة
بين الشائعات وثبات القرار.. هل يعود النحاس إلى النادي الأهلي؟ اعرف الحقيقة كاملة
الوزراء: قفزة نوعية بقطاع الصناعات الغذائية رغم التوترات العالمية والإقليمية
المركزي الروسي يقاضي الاتحاد الأوروبي بشأن الأصول الحكومية المجمدة
رئيس لبنان: حظر الأنشطة العسكرية والأمنية الخارجة عن القانون قرار سيادي ونهائي
محافظات

بسبب عدم الانضباط.. استبعاد مدير مدرسة في طوخ

جانب من الجولة
جانب من الجولة
إبراهيم الهواري

قرر الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التعليم بالقليوبية استبعاد مديرة مدرسة الشهيد اشرف سلومه " السد العالي" الابتدائية بطوخ بسبب عدم انضباط العملية التعليمية بالمدرسة وارتفاع نسب الغياب خلال اليوم الدراسي.

 وأجرى وكيل الوزارة يرافقه أشرف محمود وكيل مديرية التعليم بالقليوبية جولة متابعة مفاجئة علي مدارس إدارة طوخ التعليمية مع تشكيل لجنة إدارية لمتابعة العملية التعليمية بالمدرسة وعلاج السلبيات.


وشملت الجولة مدرسة طوخ الثانوية بنات حيث أجريت وكيل الوزارة ووكيل المديرية جولة تفقدية بالمدرسة قاما خلالها بشرح وافي للطالبات عن مميزات نظام البكالوريا في مرحلة الثانوي العام بالإضافة للرد عن استفسارات الطالبات حول النظام والالتحاق به وكيفية أداء الامتحانات 
وخلال الجولة شدد وكيل وزارة التعليم علي ضرورة الاستعداد الكامل لإجراء امتحانات الشهر والتقييمات داخل المدارس مع الالتزام التام بالضوابط المنظمة وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب.

وأكد وكيل الوزارة خلال جولته على ضرورة الحصر اليومي الدقيق لنسب غياب الطلاب والمعلمين ورفعها في المواعيد المحددة للحد من هذه الظاهرة.

القليوبية مديرية التربية والتعليم طوخ محافظة القليوبية بنها

