بسبب عدم الانضباط.. استبعاد مدير مدرسة في طوخ

قرر الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التعليم بالقليوبية استبعاد مديرة مدرسة الشهيد اشرف سلومه " السد العالي" الابتدائية بطوخ بسبب عدم انضباط العملية التعليمية بالمدرسة وارتفاع نسب الغياب خلال اليوم الدراسي.

وأجرى وكيل الوزارة يرافقه أشرف محمود وكيل مديرية التعليم بالقليوبية جولة متابعة مفاجئة علي مدارس إدارة طوخ التعليمية مع تشكيل لجنة إدارية لمتابعة العملية التعليمية بالمدرسة وعلاج السلبيات.



وشملت الجولة مدرسة طوخ الثانوية بنات حيث أجريت وكيل الوزارة ووكيل المديرية جولة تفقدية بالمدرسة قاما خلالها بشرح وافي للطالبات عن مميزات نظام البكالوريا في مرحلة الثانوي العام بالإضافة للرد عن استفسارات الطالبات حول النظام والالتحاق به وكيفية أداء الامتحانات

وخلال الجولة شدد وكيل وزارة التعليم علي ضرورة الاستعداد الكامل لإجراء امتحانات الشهر والتقييمات داخل المدارس مع الالتزام التام بالضوابط المنظمة وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب.

وأكد وكيل الوزارة خلال جولته على ضرورة الحصر اليومي الدقيق لنسب غياب الطلاب والمعلمين ورفعها في المواعيد المحددة للحد من هذه الظاهرة.