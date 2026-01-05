مدافع بالدوري المصري.. صراع جديد بين الأهلي وبيراميدز

كشف الإعلامي سيف زاهر عن صراع قادم بين الأهلي و بيراميدز لضم مدافع بتروجيت هادي رياض.

و كتب سيف زاهر عبر فيسبوك : صراع الأهلي و بيراميدز القادم على ضم المدافع هادي رياض و هناك جلسات مع إدارة بتروجت من أجل حسم الصفقة.

وبعد أقل من 72 ساعة على نجاح نادي بيراميدز في حسم الاتفاق المبدئي لضم الفلسطيني حامد حمدان لاعب وسط بتروجيت، دخل الناديان في سباق جديد لضم هادي رياض مدافع الفريق البترولي، الذي خطف الأنظار خلال الفترة الماضية بأدائه القوي وثبات مستواه في الدوري المصري.

وكان الناديان قد دخلا بالفعل في منافسة قوية على ضم حامد حمدان، قبل أن ينجح بيراميدز في الوصول إلى اتفاق مبدئي مع اللاعب وناديه، على أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الأسبوع المقبل عقب الانتهاء من تحويل المقابل المالي المتفق عليه.

وبدأ نادي بيراميدز تحركاته بشكل رسمي للاستفسار عن موقف هادي رياض، بعد تألقه اللافت مع بتروجيت في الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن إدارة النادي السماوي تواصلت مع بتروجيت لمعرفة الشروط المالية والفنية لإتمام الصفقة.

وفتح بيراميدز خطوط اتصال مع أنور شلوفة وكيل اللاعب، والذي أكد بدوره أن المدافع الشاب لم يوقع حتى الآن لأي نادٍ داخل مصر، ما يفتح الباب أمام مفاوضات مفتوحة خلال الفترة المقبلة.

وأبلغت إدارة بيراميدز وكيل اللاعب بنيتها تأجيل التفاوض الرسمي لحين الإعلان النهائي عن صفقة حامد حمدان، على أن يتم بعدها التحرك بقوة لحسم صفقة هادي رياض، في إطار خطة تدعيم الخط الخلفي بعناصر شابة ومميزة.

في المقابل، أشار مصدر مقرب من اللاعب إلى أن الأهلي لم يدخل في مفاوضات رسمية مباشرة حتى الآن، إلا أن هناك تواصلًا غير مباشر جرى من خلال أحد المقربين من إدارة القلعة الحمراء، في إطار استطلاع الموقف ومعرفة متطلبات اللاعب وناديه.