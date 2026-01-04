لاعبات طائرة الاهلي بعد الريمونتادا أمام الزمالك: هدفنا تحقيق الخماسية

حقق الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الاهلي الفوز على الزمالك بنتيجة 3-2 في المباراة الختامية للدورة المجمعة لتحديد بطل دوري المرتبط. وأقيمت المباراة على صالة حسن مصطفى، ونجح الفريق في العودة بالنتيجة بعد التأخر بشوطين دون رد، ليحقق الفوز بنتيجة 3-2.

وخسر الفريق الشوط الأول بنتيجة 25-20، ثم خسر الشوط الثاني بنتيجة 25-16، ونجح «سيدات طائرة الأهلي» في حصد الشوط الثالث بنتيجة 25-15. ونجح الفريق في الفوز بالشوط الرابع بنتيجة 25-12، وحسم «سيدات طائرة الأهلي» الشوط الخامس والمباراة بنتيجة 15-10.

وتوج الفريق بلقب دوري المرتبط بعد فوز فريق تحت 15 سنة على الزمالك، في المباراة التي أقيمت اليوم الساعة الثالثة عصرًا.

سارة أمين: هدفنا الفوز بالخماسية

سارة أمين، لاعبة الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الاهللي أكدت أن التتويج بلقب دوري المرتبط أفضل بداية للفريق في الموسم ودفعة معنوية قوية للأهلي لاستكمال الانتصارات والتتويج بالمزيد من البطولات.

وقالت سارة: « خضن مباراة الزمالك في نهائي البطولة بروح الفانلة الحمراء ورغبة قوية في تحقيق الفوز، بغض النظر عن نتيجة مباراة المرتبط التي حسمت اللقب، التتويج بلقب دوري المرتبط بدون هزيمة يعكس حجم الجهد الذي بذله الفريق الأول وكذلك لاعبات المرتبط اللاتي يستحققن الشكر الكبير بعد مساهمتهن في الفوز بالبطولة".

وأكدت سارة أن الأهلي يستهدف هذا الموسم تحقيق الخماسية لإسعاد جماهير الأهلي وتعويضهم عن الموسم الماضي، لافتة إلى أن حصد لقب دوري المرتبط هو الخطوة الأولى والمهمة في مشوار الفريق. واختتمت سارة أمين تصريحاتها قائلة: حققنا لقب دوري المرتبط بعد مجهود كبير، وسنحتفل اليوم باللقب، وسنغلق الصفحة ابتداءً من الغد ونبدأ الاستعداد لبطولتي السوبر والدوري العام.

ندى وليد: تعاهدنا على التتويج بجميع البطولات

ندى وليد، لاعبة الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي الأهلي أكدت أن الفريق تعاهد على الفوز بجميع البطولات هذا الموسم بعد التتويج ببطولة دوري المرتبط، الذي جاء بعد جهود كبيرة من الفريق الأول وفريق المرتبط.

وقالت ندى: رغم حسم لقب دوري المرتبط قبل مواجهة الزمالك في ختام البطولة، إلا أن جميع لاعبات الأهلي كن في حالة من التركيز الشديد منذ البداية للفوز بالمباراة واللعب بشخصية الأهلي وتقديم أقصى ما لدينا من أجل إسعاد الجماهير.

وتابعت لاعبة «سيدات طائرة الأهلي»: الجهاز الفني تحدث معنا قبل التوجه إلى صالة المباراة، وأكد على ضرورة تحقيق الفوز على الزمالك لإسعاد الجماهير والتتويج باللقب بدون هزيمة.

وأهدت ندى وليد لقب البطولة إلى جماهير الأهلي، ووجهت الشكر لهم على دعمهم للفريق، وتعهدت على بذل أقصى جهد مع باقي الفريق للتتويج بالمزيد من الألقاب.

ندى حمدي: شخصية الفريق وراء التتويج

ندى حمدي، لاعبة الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الاهلي قالت إن شخصية الفريق كانت حاضرة بقوة أمام الزمالك في المباراة النهائية لبطولة دوري المرتبط التي حسمها الفريق عن جدارة.

وأوضحت ندى أن الروح القتالية للفريق كلمة السر وراء فوز الأهلي باللقب، مشددة على أن الفوز على الزمالك خطوة مهمة في ختام البطولة.

وقالت لاعبة «سيدات طائرة الأهلي» إن الفوز ببطولة دوري المرتبط دفعة معنوية قوية للفريق لحسم باقي البطولات هذا الموسم. كما أشادت بالتزام اللاعبات بتعليمات باولو ميلاجريس، المدير الفني، في جميع المباريات والمجهود الكبير الذي بذله فريق المرتبط وأسهم بشكل كبير في تحقيق اللقب.