تطورات انضمام أيوب الكعبي للأهلي

كشفت الإعلامية سهام صالح، خلال برنامجها «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، عن دخول النادي الأهلي في مفاوضات مكثفة مع نجم المنتخب المغربي أيوب الكعبي، في ظل تألقه اللافت خلال منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا الحالية.

وأوضحت سهام صالح أن إدارة الأهلي تسعى بقوة لحسم الصفقة خلال الفترة المقبلة، مستفيدة من رغبة اللاعب الواضحة في خوض تجربة جديدة بقميص الفريق الأحمر.

وأضافت أن أيوب الكعبي أبدى ترحيبًا كبيرًا بالانضمام إلى الأهلي، مؤكدًا أنه في حال استمراره داخل القارة الإفريقية فلن يلعب سوى للنادي الأهلي، تقديرًا لتاريخه وجماهيريته ومكانته القارية.