خطة الأهلي لدعم فريق الكرة في يناير

تسعي إدارة الأهلي، إلى حسم صفقات في فترة الانتقالات الشتوية، لدعم صفوف الفريق الأول للكرة الذي ينافس في عدد من البطولات سواء محليا او قاريا.

ووضعت إدارة الأهلي خطة شاملة لدعم الصفقات الشتوية تتمثل في:

مركز المهاجم

تبحث عن مهاجم فوق السن أجنبي، وهناك العديد من الترشيحات يجري التفاوض معها حاليا لاختيار الأنسب ، ومهاجم أخر أجنبي تحت السن، بخلاف مفاوضات لضم مهاجم محلي وهو أسامة فيصل من البنك الأهلي.

مركز قلب الدفاع

تسعي إدارة الأهلي لضم ثنائي والأبرز هم محمود الجزار من البنك الأهلي وهادي رياض من بتروجيت.

مركز الظهير الايسر

تم الإتفاق بشكل نهائي مع يوسف بلعمري ظهير أيسر الرجاء البيضاوي، علي ضمه ويبقي فقط الحضور للقاهرة للخضوع للكشف الطبي وتوقيع العقود ، كما تسعي الإدارة الحمراء في ضم لاعب أخر تحت السن أجنبي.