إغلاق المجال الجوي في اليونان ووقف حركة المطارات.. ما السبب؟
عمرو دياب يحيي حفلًا غنائيًا في بيروت.. 1 أغسطس
قداسة البابا تواضروس الثاني: نتمنى أن يكون العام الجديد سعيدًا على جميع المصريين ووطننا الغالي
الحق اشتري... انخفاض يصل إلى200 جنيه وشعبة الذهب تكشف مفاجأة
تنسيق مشترك بين التأمين الصحي الشامل والرعاية الصحية لدعم جاهزية المنظومة
إيلون ماسك يحذر: إساءة استخدام Grok تعرضك للمساءلة القانونية
تشكيل ليفربول المتوقع أمام فولهام في الدوري الإنجليزي
علي جمعة: المنشاوي كان يسلطني لأنه كان مؤدبا مع القرآن وياتي بعده الحصري
الأمن يداهم ناديًا صحيًا يدار لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالتجمع
شهادات الإدخار من بنك مصر.. اعرف العائد
مجلس وزراء الداخلية العرب يحتفى بـ أسبوع التوعية بمخاطر التطرف والإرهاب
رئيس الجبهة الوطنية: ندخل البرلمان ببرنامج واقعي وخطط زمنية لدعم الدولة وتمثيل الشارع المصري
بعد صفقة حمدان.. صراع مشتعل بين الأهلي وبيراميدز على موهبة بتروجيت

عاد الصراع بين الأهلي وبيراميدز ليطفو على السطح من جديد، لكن هذه المرة على موهبة دفاعية واعدة من صفوف بتروجيت، في مشهد بات معتادًا خلال السنوات الأخيرة مع اشتعال المنافسة بين القطبين على البطولات والصفقات المحلية المميزة.

وبعد أقل من 72 ساعة على نجاح نادي بيراميدز في حسم الاتفاق المبدئي لضم الفلسطيني حامد حمدان لاعب وسط بتروجيت، دخل الناديان في سباق جديد لضم هادي رياض مدافع الفريق البترولي، الذي خطف الأنظار خلال الفترة الماضية بأدائه القوي وثبات مستواه في الدوري المصري.

وكان الناديان قد دخلا بالفعل في منافسة قوية على ضم حامد حمدان، قبل أن ينجح بيراميدز في الوصول إلى اتفاق مبدئي مع اللاعب وناديه، على أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الأسبوع المقبل عقب الانتهاء من تحويل المقابل المالي المتفق عليه.

وبدأ نادي بيراميدز تحركاته بشكل رسمي للاستفسار عن موقف هادي رياض، بعد تألقه اللافت مع بتروجيت في الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن إدارة النادي السماوي تواصلت مع بتروجيت لمعرفة الشروط المالية والفنية لإتمام الصفقة.

وفتح بيراميدز خطوط اتصال مع أنور شلوفة وكيل اللاعب، والذي أكد بدوره أن المدافع الشاب لم يوقع حتى الآن لأي نادٍ داخل مصر، ما يفتح الباب أمام مفاوضات مفتوحة خلال الفترة المقبلة.

وأبلغت إدارة بيراميدز وكيل اللاعب بنيتها تأجيل التفاوض الرسمي لحين الإعلان النهائي عن صفقة حامد حمدان، على أن يتم بعدها التحرك بقوة لحسم صفقة هادي رياض، في إطار خطة تدعيم الخط الخلفي بعناصر شابة ومميزة.

في المقابل، أشار مصدر مقرب من اللاعب إلى أن الأهلي لم يدخل في مفاوضات رسمية مباشرة حتى الآن، إلا أن هناك تواصلًا غير مباشر جرى من خلال أحد المقربين من إدارة القلعة الحمراء، في إطار استطلاع الموقف ومعرفة متطلبات اللاعب وناديه.

وأكد المصدر أن اللاعب وأسرته لديهم قناعة ورغبة واضحة في ارتداء القميص الأحمر، معتبرين أن اللعب للأهلي يمثل خطوة مهمة في مسيرته الكروية، خاصة على مستوى المنافسة القارية والظهور الإعلامي.

وشدد المصدر على أن استمرار تردد الأهلي وعدم الدخول في مفاوضات رسمية قد يدفع اللاعب للقبول بعرض بيراميدز أو أي نادٍ آخر يقدم عرضًا جادًا ويلبي طموحاته الفنية والمالية، في ظل رغبة اللاعب في حسم مستقبله مبكرًا وعدم الدخول في حالة انتظار طويلة.
 

