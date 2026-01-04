مهاجم تحت السن على رادار الأهلي.. وموقف الصفقات الجديدة

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تطورات مهمة داخل الأهلي ، تتعلق بملف الانتقالات الشتوية في ظل تحركات مكثفة استعدادًا للفترة المقبلة من الموسم.

وأكد شوبير، خلال برنامجه الإذاعي «مع شوبير» المذاع عبر أثير إذاعة أون سبورت إف إم، أن النادي الأهلي يدرس خلال الفترة الحالية التعاقد مع مهاجم تحت السن، في إطار خطة تدعيم الفريق بعناصر شابة قادرة على التطور والمشاركة على المدى المتوسط والطويل، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يأتي ضمن رؤية فنية واضحة لتجديد الدماء داخل صفوف الفريق.

وأوضح شوبير أن الأهلي لم يحسم أي صفقة بشكل رسمي حتى الآن، رغم وجود اهتمام بأكثر من لاعب محلي، لافتًا إلى أن إدارة الكرة تفضل التريث ودراسة الخيارات المتاحة بعناية قبل اتخاذ القرار النهائي، خاصة في ظل ازدحام جدول المباريات ورغبة الجهاز الفني في اختيار العناصر التي تتناسب مع فلسفة الفريق واحتياجاته الفعلية.

وأضاف أن لجنة التخطيط والجهاز الفني يعملان بالتنسيق الكامل لحسم ملف الصفقات، سواء في مركز الهجوم أو المراكز الأخرى التي تحتاج إلى تدعيم، مع التركيز على اللاعبين صغار السن القادرين على تقديم الإضافة الفنية دون تحميل خزينة النادي أعباء مالية كبيرة.