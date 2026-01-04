قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء للبابا تواضروس: عيد الميلاد فرصة لتعزيز المحبة والتقارب بين جميع المصريين| صور
انطلاق الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تعديل الضريبة العقارية
تفاصيل جنازة وعزاء السيناريست هناء عطية
حامل بعد 3 عمليات.. 10 صور لـ سالي عبد السلام
الهيئة الوطنية للانتخابات توجه رسالة للشعب المصري
الليلة الماضية.. القوات الروسية تسقط 90 طائرة أوكرانية مسيرة
ذكرى ميلاد شيخ الأزهر.. مسيرة علمية عالمية للدكتور أحمد الطيب في ترسيخ الوسطية والسلام
أحمد شوبير يكشف خطة الأهلي لتدعيم الهجوم في يناير
مهاجم تحت السن على رادار الأهلي.. وموقف الصفقات الجديدة
تقليص سنوات الدراسة في كلية تجارة عين شمس إلى 3 سنوات
مسئولو «الإسكان» يتفقدون المشروعات الجارية بمدينتي حدائق العاشر من رمضان والعبور الجديدة |صور
أذكار الصباح كاملة.. رددها الآن وحصن نفسك
فوز الأهلي وسبورتنج والصيد ومصر للتأمين.. نتائج مباريات الجولة الرابعة من دوري السوبر لكرة السلة سيدات

محمد سمير

أسدل الستار على منافسات الجولة الرابعة من الدور التمهيدي (من الـ 1 إلى الـ 8) لمسابقة دوري السوبر لكرة السلة سيدات للموسم الرياضي 2025-2026.

حيث استطاعت فرق الأهلي وسبورتنج والصيد ومصر للتأمين حسم المواجهات لصالحهم على حساب فرق نيوجيزة وسموحة وهليوبوليس والجزيرة، ضمن لقاءات الجولة الرابعة من المسابقة.. وجاءت نتائج المباريات كالتالي:

فوز فريق سيدات سبورتنج على فريق نيوجيزة بنتيجة 110-80
فوز فريق سيدات الصيد على فريق سموحة بنتيجة 63-57
فوز فريق سيدات الأهلي على فريق هليوبوليس بنتيجة 77-48
فوز فريق سيدات مصر للتأمين على فريق الجزيرة 78-58

نظام المسابقة:
يُقام الدور الترتيبي بنظام الذهاب والإياب بين الفرق الثمانية المشاركة، حيث يحصل الفائز في كل مباراة على نقطتين، مقابل نقطة واحدة للمهزوم، لتحديد ترتيب الفرق من الأول إلى الثامن ومواجهات الدور ربع النهائي.

الفرق المشاركة في الدور الترتيبي:
الأهلي، وسبورتنج، والجزيرة، وهليوبوليس، والصيد، ونيوجيزة، وسموحة، ومصر للتأمين.

البث المباشر:
يمكن متابعة جميع مباريات البطولة مباشرةً وحصريًا عبر قناة اتحاد السلة على يوتيوب.

دوري السوبر لكرة السلة سيدات كرة السلة سيدات

