فوز الأهلي وسبورتنج والصيد ومصر للتأمين.. نتائج مباريات الجولة الرابعة من دوري السوبر لكرة السلة سيدات

أسدل الستار على منافسات الجولة الرابعة من الدور التمهيدي (من الـ 1 إلى الـ 8) لمسابقة دوري السوبر لكرة السلة سيدات للموسم الرياضي 2025-2026.

حيث استطاعت فرق الأهلي وسبورتنج والصيد ومصر للتأمين حسم المواجهات لصالحهم على حساب فرق نيوجيزة وسموحة وهليوبوليس والجزيرة، ضمن لقاءات الجولة الرابعة من المسابقة.. وجاءت نتائج المباريات كالتالي:

فوز فريق سيدات سبورتنج على فريق نيوجيزة بنتيجة 110-80

فوز فريق سيدات الصيد على فريق سموحة بنتيجة 63-57

فوز فريق سيدات الأهلي على فريق هليوبوليس بنتيجة 77-48

فوز فريق سيدات مصر للتأمين على فريق الجزيرة 78-58

نظام المسابقة:

يُقام الدور الترتيبي بنظام الذهاب والإياب بين الفرق الثمانية المشاركة، حيث يحصل الفائز في كل مباراة على نقطتين، مقابل نقطة واحدة للمهزوم، لتحديد ترتيب الفرق من الأول إلى الثامن ومواجهات الدور ربع النهائي.

الفرق المشاركة في الدور الترتيبي:

الأهلي، وسبورتنج، والجزيرة، وهليوبوليس، والصيد، ونيوجيزة، وسموحة، ومصر للتأمين.

البث المباشر:

يمكن متابعة جميع مباريات البطولة مباشرةً وحصريًا عبر قناة اتحاد السلة على يوتيوب.