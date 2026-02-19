انتصار تقتل والدة "علي كلاي" في مفاجأة صادمة بالأحداث في الحلقة الثانية من مسلسل علي كلاي

شهدت أحداث مسلسل "علي كلاي" تطورًا دراميًا صادمًا، بعدما كشفت الحلقات عن جريمة قديمة ارتكبتها شخصية انتصار، حيث أقدمت على قتل والدة "علي كلاي" وهو لا يزال طفلًا، في محاولة لإخفاء سر نسبه الحقيقي.

وتبين من خلال الأحداث أن انتصار ارتكبت جريمتها حتى لا ينكشف أن "علي كلاي" هو ابن منصور، الذي يجسد دوره طارق الدسوقي، ولضمان المساواة بينه وبين أبنائها، وحتى لا يحصل على معاملة خاصة أو حقوق قد تهدد مستقبل أولادها.

هذا التطور قلب موازين الصراع داخل العمل، خاصة مع تصاعد المواجهات وكشف الأسرار القديمة التي ظلت مدفونة لسنوات، ليجد "علي كلاي" نفسه في مواجهة ماضٍ مظلم يعيد تشكيل علاقته بالجميع.

مسلسل "علي كلاي" بطولة أحمد العوضي، درة، يارا السكري، محمد ثروت، عصام السقا، انتصار، ريم سامي، صفوة، رحمة محسن، محمود البزاوي، سارة بركة، طارق الدسوقي، وبسام رجب، في عمل درامي اجتماعي تشويقي من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي.