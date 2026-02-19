قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لقاء الخميسي: داليا مصطفى قالتلي "إوعي تتنازلي عن جوزك"
يجوز إخراجها من أول رمضان.. تعرف على مقدار زكاة الفطر لعام 2026
لقاء الخميسي: لو رجع بيا الزمن مش هتردد لحظة في الزواج من عبد المنصف
إعلامي: التعاقد مع كامويش جريمة واللي اختاره لازم يتحاسب
الحلقة الثانية من مسلسل توابع.. طارق يطلب من أسماء أبو اليزيد مساعدة نجله
أنا غلطت في حقه .. لقاء الخميسي تفاجئ الجمهور بتصريح مثير عن أوسا
لقاء الخميسي: نجمة شهيرة حاربتني في بدايتي ونور الشريف أنقذني
تنبيه للمصنعين والتجار | عقوبات صارمة على استخدام مؤشرات جغرافية مضللة
سعر أوسط عيار ذهب اليوم 20-2-2026
دينا الشربيني تحاول إنهاء حياتها.. أحداث الحلقة 2 من مسلسل اتنين غيرنا
عزازي يخطط لإقناع منصور بأن "علي كلاي" ابنه في الحلقة الثانية
3 ركائز اساسية لتعظيم أثر الذكاء الاصطناعي في مصر.. وزير الاتصالات يوضح
فن وثقافة

انتصار تقتل والدة "علي كلاي" في مفاجأة صادمة بالأحداث في الحلقة الثانية من مسلسل علي كلاي

إنتصار
إنتصار
أوركيد سامي

شهدت أحداث مسلسل "علي كلاي" تطورًا دراميًا صادمًا، بعدما كشفت الحلقات عن جريمة قديمة ارتكبتها شخصية انتصار، حيث أقدمت على قتل والدة "علي كلاي" وهو لا يزال طفلًا، في محاولة لإخفاء سر نسبه الحقيقي.
وتبين من خلال الأحداث أن انتصار ارتكبت جريمتها حتى لا ينكشف أن "علي كلاي" هو ابن منصور، الذي يجسد دوره طارق الدسوقي، ولضمان المساواة بينه وبين أبنائها، وحتى لا يحصل على معاملة خاصة أو حقوق قد تهدد مستقبل أولادها.
هذا التطور قلب موازين الصراع داخل العمل، خاصة مع تصاعد المواجهات وكشف الأسرار القديمة التي ظلت مدفونة لسنوات، ليجد "علي كلاي" نفسه في مواجهة ماضٍ مظلم يعيد تشكيل علاقته بالجميع.
مسلسل "علي كلاي" بطولة أحمد العوضي، درة، يارا السكري، محمد ثروت، عصام السقا، انتصار، ريم سامي، صفوة، رحمة محسن، محمود البزاوي، سارة بركة، طارق الدسوقي، وبسام رجب، في عمل درامي اجتماعي تشويقي من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي.

إنتصار اخبار الفن نجوم الفن

نشرة المرأة والمنوعات | فوائد شرب قمر الدين في شهر رمضان .. أشخاص ممنوعون من تناول العرقسوس في رمضان

بـ20 عامًا.. اختبار دم يكشف الزهايمر قبل ظهور الأعراض

هنتسحر إيه النهاردة.. فول بالسجق وشكشوكة على الطريقة اليمنية وزبادي

شرب كوب من اللبن بعد التمرين يحمي من التعرض للكسور.. خصوصا لكبار السن

