روج أسود الحلقة 2.. رانيا يوسف تتعرض لاعتداء من طليقها

شهدت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل روج أسود تصاعدًا دراميًا لافتًا، حيث تعرضت شخصية "شروق" التي تجسدها الفنانة رانيا يوسف لهجوم داخل منزلها على يد طليقها.



وظهر الأخير وهو يحمل سلاحًا ناريًا، مهددًا إياها بالقتل بعد اتهامها بالاستيلاء على مصنعه، إلا أنها واجهته بحزم مؤكدة أن المصنع يمثل حقها الشرعي كمهر، مشددة على أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده بسبب تصرفه العنيف.



وتعكس هذه المواجهة تصاعد حدة الصراع بين الشخصيتين، مما يمهد لأحداث أكثر توترًا خلال الحلقات المقبلة.



ويشارك في بطولة مسلسل "روج أسود" كل من رانيا يوسف، داليا مصطفى، لقاء الخميسي، فرح الزاهد، مي سليم، أحمد فهيم، كريم العمري، عابد عناني، أحمد جمال سعيد، محمد الدسوقي، كريم صبحي، برلنتي فؤاد، إلى جانب عدد آخر من الفنانين.



والمسلسل من تأليف أيمن سليم، وإخراج محمد عبد الرحمن حماق، ويعرض في 30 حلقة خلال شهر رمضان.