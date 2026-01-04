قمة الحسم في ختام المرتبط.. الأهلي يصطدم بالزمالك لحسم لقب سيدات الطائرة

تختتم اليوم الأحد منافسات دوري المرتبط لسيدات الكرة الطائرة للموسم المحلي 2025-2026، بإقامة الجولة الأخيرة التي تحمل طابعًا تنافسيًا قويًا، وفي مقدمتها القمة المنتظرة بين الأهلي والزمالك، في مواجهة تحسم ملامح التتويج وت

ضع نقطة النهاية لموسم شهد صراعًا قويًا بين كبار اللعبة.

وتقام مباريات الجولة الختامية على صعيد الكبار ومرتبط تحت 15 سنة، ضمن المجمعة النهائية التي تضم أربعة فرق هي: الأهلي، الزمالك، سبورتنج، والمقاولون العرب، حيث تُلعب المنافسات بنظام دوري من دور واحد، بواقع 6 مباريات لكل فريق (3 مباريات للكبار و3 للمرتبط).

يدخل الأهلي مواجهة اليوم أمام الزمالك بأفضلية واضحة على مستوى فئة المرتبط تحت 15 سنة، بعدما تصدر جدول الترتيب برصيد 8 نقاط، ليصبح قريبًا للغاية من حسم اللقب رسميًا، في انتظار نتيجة لقاء اليوم.

ويحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 5 نقاط، يليه سبورتنج برصيد 4 نقاط، بينما يتذيل المقاولون العرب الترتيب دون رصيد من النقاط، ما يمنح الأهلي فرصة تاريخية لإنهاء الموسم في الصدارة وتتويج مجهود موسم كامل من العمل الفني والاستقرار.

ورغم اقتراب الأهلي من التتويج، فإن مواجهة القطبين أمام الزمالك تظل ذات طابع خاص، وتحمل دائمًا حسابات مختلفة، خاصة أن مباريات القمة في الكرة الطائرة للسيدات تشهد ندية كبيرة، وتنافسًا فنيًا وتكتيكيًا يعكس تطور اللعبة خلال السنوات الأخيرة.

ويسعى الزمالك إلى تحقيق فوز معنوي في ختام الموسم، من أجل تحسين موقعه في جدول الترتيب، وإنهاء المنافسات بصورة إيجابية، بينما يطمح الأهلي لتأكيد تفوقه وحسم اللقب دون الدخول في حسابات معقدة.

إلى جانب لقاء الأهلي والزمالك، تشهد الجولة الختامية مواجهة أخرى تجمع بين سبورتنج والمقاولون العرب، في لقاء يسعى خلاله سبورتنج لتعزيز موقعه في جدول الترتيب، بينما يأمل المقاولون في تحقيق نتيجة إيجابية شرفية بعد موسم صعب.

