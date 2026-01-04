قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كوكب وحيد يجوب الفضاء.. أول رصد مباشر لكوكب تائه بحجم زحل
رئيس الوزراء للبابا تواضروس: عيد الميلاد فرصة لتعزيز المحبة والتقارب بين جميع المصريين| صور
انطلاق الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تعديل الضريبة العقارية
تفاصيل جنازة وعزاء السيناريست هناء عطية
حامل بعد 3 عمليات.. 10 صور لـ سالي عبد السلام
الهيئة الوطنية للانتخابات توجه رسالة للشعب المصري
الليلة الماضية.. القوات الروسية تسقط 90 طائرة أوكرانية مسيرة
ذكرى ميلاد شيخ الأزهر.. مسيرة علمية عالمية للدكتور أحمد الطيب في ترسيخ الوسطية والسلام
أحمد شوبير يكشف خطة الأهلي لتدعيم الهجوم في يناير
مهاجم تحت السن على رادار الأهلي.. وموقف الصفقات الجديدة
تقليص سنوات الدراسة في كلية تجارة عين شمس إلى 3 سنوات
مسئولو «الإسكان» يتفقدون المشروعات الجارية بمدينتي حدائق العاشر من رمضان والعبور الجديدة |صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قمة الحسم في ختام المرتبط.. الأهلي يصطدم بالزمالك لحسم لقب سيدات الطائرة

كرة طائرة
كرة طائرة
محمد سمير

تختتم اليوم الأحد منافسات دوري المرتبط لسيدات الكرة الطائرة للموسم المحلي 2025-2026، بإقامة الجولة الأخيرة التي تحمل طابعًا تنافسيًا قويًا، وفي مقدمتها القمة المنتظرة بين الأهلي والزمالك، في مواجهة تحسم ملامح التتويج وت

ضع نقطة النهاية لموسم شهد صراعًا قويًا بين كبار اللعبة.

وتقام مباريات الجولة الختامية على صعيد الكبار ومرتبط تحت 15 سنة، ضمن المجمعة النهائية التي تضم أربعة فرق هي: الأهلي، الزمالك، سبورتنج، والمقاولون العرب، حيث تُلعب المنافسات بنظام دوري من دور واحد، بواقع 6 مباريات لكل فريق (3 مباريات للكبار و3 للمرتبط).

يدخل الأهلي مواجهة اليوم أمام الزمالك بأفضلية واضحة على مستوى فئة المرتبط تحت 15 سنة، بعدما تصدر جدول الترتيب برصيد 8 نقاط، ليصبح قريبًا للغاية من حسم اللقب رسميًا، في انتظار نتيجة لقاء اليوم.

ويحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 5 نقاط، يليه سبورتنج برصيد 4 نقاط، بينما يتذيل المقاولون العرب الترتيب دون رصيد من النقاط، ما يمنح الأهلي فرصة تاريخية لإنهاء الموسم في الصدارة وتتويج مجهود موسم كامل من العمل الفني والاستقرار.

ورغم اقتراب الأهلي من التتويج، فإن مواجهة القطبين أمام الزمالك تظل ذات طابع خاص، وتحمل دائمًا حسابات مختلفة، خاصة أن مباريات القمة في الكرة الطائرة للسيدات تشهد ندية كبيرة، وتنافسًا فنيًا وتكتيكيًا يعكس تطور اللعبة خلال السنوات الأخيرة.

ويسعى الزمالك إلى تحقيق فوز معنوي في ختام الموسم، من أجل تحسين موقعه في جدول الترتيب، وإنهاء المنافسات بصورة إيجابية، بينما يطمح الأهلي لتأكيد تفوقه وحسم اللقب دون الدخول في حسابات معقدة.

إلى جانب لقاء الأهلي والزمالك، تشهد الجولة الختامية مواجهة أخرى تجمع بين سبورتنج والمقاولون العرب، في لقاء يسعى خلاله سبورتنج لتعزيز موقعه في جدول الترتيب، بينما يأمل المقاولون في تحقيق نتيجة إيجابية شرفية بعد موسم صعب.
 

دوري المرتبط لسيدات الكرة الطائرة سيدات الكرة الطائرة الأهلي الزمالك الأهلي والزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

الاستعلام عن القضايا بالرقم القومي 2026 إلكترونيًا بخطوات رسمية سهلة

الاستعلام عن القضايا بالرقم القومي 2026 إلكترونيًا بخطوات رسمية سهلة

مادورو

شاهد .. أول لقطات للحظة وصول «مادورو» مكتب مكافحة المخدرات بنيويورك

منتخب تونس

«الغندور» يُعلّق بعد خروج السودان وتونس على حساب فرق القارة السمراء

مادورو يذهب للاعتقال بــ"سجن المشاهير"

سجن النجوم والمشاهير| بالأسماء.. الرئيس الفنزويلي مُعتقل مع هؤلاء في نيويورك

الزمالك

إعلامية: أرض بديلة للزمالك في أكتوبر.. وتوقيع العقود مع عودة حسين لبيب من فرنسا

بوتين وترامب

بعد اعتــ ــقال رئيس فنزويلا.. ترامب: أنا لست راضيًا عن بوتين

الذهب

سعر عيار 24 اليوم الأحد 4-1-2026

ترشيحاتنا

آسر ياسين

إيرادات الأفلام.. مفاجأة آسر ياسين وتراجع كريم محمود عبد العزيز

ماجد المهندس

ماجد المهندس يحيي حفل فبراير الكويت.. 30 يناير

محمد فضل شاكر - تووليت

محمد فضل شاكر يغني لـ تووليت ويفاجئ جمهور حفلته في الكويت

بالصور

حامل بعد 3 عمليات.. 10 صور لـ سالي عبد السلام

حامل بعد 3 عمليات.. 10صور لـ سالى عبد السلام
حامل بعد 3 عمليات.. 10صور لـ سالى عبد السلام
حامل بعد 3 عمليات.. 10صور لـ سالى عبد السلام

مقرمش ولونه وردي.. طريقة تخليل اللفت مثل المحلات

.طريقة تخليل اللفت مثل المحلات
.طريقة تخليل اللفت مثل المحلات
.طريقة تخليل اللفت مثل المحلات

مذنب منتظر في 2026.. هل نشهد ظاهرة سماوية نادرة؟

الفلك
الفلك
الفلك

صغرت 20 سنة .. صور أثارت الجدل لـ إلهام شاهين بعد سن الستين

إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

المزيد