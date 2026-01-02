سيدات الزمالك يكتسحن الطيران 10-1 في دوري الكرة النسائية

حقق فريق سيدات الزمالك فوزًا كاسحًا على حساب فريق الطيران، بعدما أمطر شباكه بعشرة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات دوري الكرة النسائية.

قدم فريق الزمالك للسيدات عرضًا هجوميًا قويًا على مدار شوطي اللقاء، وفرض سيطرته الكاملة منذ الدقائق الأولى، ليترجم تفوقه إلى عدد كبير من الأهداف، في واحدة من أبرز نتائج الموسم، عكست الفارق الفني والبدني بين الفريقين.

ترتيب الزمالك

ورفع فريق سيدات الزمالك رصيده إلى 23 نقطة، ليحتل المركز السابع في جدول ترتيب دوري الكرة النسائية، مواصلًا تقدمه في جدول المسابقة، ومؤكدًا رغبته في تحسين موقعه خلال الجولات المقبلة.

ومنح هذا الفوز الكبير دفعة معنوية قوية لفريق الزمالك للسيدات، في ظل الأداء الجماعي المميز والحلول الهجومية المتنوعة، قبل استكمال مشواره في منافسات الدوري خلال الفترة المقبلة.