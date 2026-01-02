قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حسام موافي: الرسول كان في بيته زوجًا عاديًا وليس نبيًا
فرانس برس: الإمارات تؤكد اكتمال انسحابها من اليمن
عاشت 100 عام بدون زواج.. قصة مؤثرة لسيدة فقدت بصرها وختمت القرآن
باريس: إصابة 14 فرنسيا في حريق منتجع التزلج بسويسرا و8 مفقودين
الذكاء الاصطناعي يعيد نجوم الزمن الجميل للاحتفال بـ رأس السنة| فيديو جراف
ماذا قال الإعلام الإسرائيلي عن زيارة أنجلينا جولي لمعبر رفح ؟
اتساع نطاق العمليات العسكرية في دارفور بعد اغتيال مستشار بالدعم السريع
غدا.. بدء تلقي طلبات الترشح لـ انتخابات رئاسة حزب الوفد
أنجلينا جولي تشارك متطوعي الهلال الأحمر تعبئة المساعدات الإنسانية لـ غزة| صور
البيئة: خطة لتطوير منظومة المخلفات وتسليم 39 محطة وسيطة و42 مدفنًا صحيًا
باليوم والساعة .. مواعيد وملاعب مباريات دور الـ 16 بكأس أمم إفريقيا
ما حكم تلقين الميت بعد دفنه؟.. الإفتاء: من السنن المستحبات وتميز بها أهل السنة
الزمالك يكشف الحقيقة.. هل يرحل ناصر ماهر إلى بيراميدز في يناير؟

ناصر ماهر
ناصر ماهر
منتصر الرفاعي

في تطور جديد داخل أروقة نادي الزمالك نفى مصدر مسؤول في القلعة البيضاء صحة ما تردد حول وصول عرض رسمي من نادي بيراميدز للتعاقد مع نجم وسط الفريق ناصر ماهر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل سعي نادي "السماوي" لتعزيز صفوفه بلاعبين مميزين.

وأكد المصدر، في تصريحات خاصة أن إدارة الزمالك لم تتلق أي عرض رسمي حتى الآن بشأن ناصر ماهر، مشيرًا إلى أن كل ما يقال حول هذا الشأن يندرج تحت إطار الاجتهادات الإعلامية ولا أساس له من الصحة في الوقت الحالي.

ورغم ذلك، أوضح المصدر أن إدارة النادي لا تمانع من مناقشة فكرة رحيل اللاعب خلال يناير شرط أن يصل العرض إلى المستوى المادي الذي يحقق مصلحة النادي ويساهم في معالجة الأزمة المالية التي يعاني منها الزمالك حاليًا. 

وكشف أن الإدارة حددت مبلغ 2 مليون دولار كقيمة مبدئية للموافقة على بيع ناصر ماهر، مؤكدًا أن الساعات المقبلة قد تشهد تحركات حاسمة حال وصول عرض رسمي من بيراميدز أو أي نادٍ آخر.

وفي سياق متصل، تشهد الفترة الحالية تحركات مكثفة من جانب مجلس إدارة الزمالك لمحاولة إيجاد حلول عاجلة لأزمة المستحقات المالية المتأخرة والتي أثرت على انضباط الفريق. 

وتجلى ذلك في تصاعد حالة الغضب بين اللاعبين حيث امتنع عدد منهم عن المشاركة في التدريبات خلال الأيام الماضية في خطوة احتجاجية على تأخر صرف مستحقاتهم.

وتتزامن هذه التطورات مع استعداد الزمالك لمواجهة مباريات هامة في الموسم الحالي ما يجعل حل أزمة المستحقات وإعادة الانضباط للفريق أولوية قصوى بالنسبة للإدارة. 

ويتوقع أن تشهد الأيام القليلة المقبلة إعلان قرارات حاسمة بشأن مستقبل ناصر ماهر في حال ورود أي عروض رسمية وسط مساعي الإدارة لتجاوز الأزمات المالية دون التأثير على استقرار الفريق الفني.

 

فاروق جعفر: إدارة ملف الكرة أزمة الزمالك الحقيقية

وفي سياق متصل، علّق فاروق جعفر، نجم الكرة المصرية السابق، على التطورات الأخيرة داخل الزمالك، والتي شملت رحيل المدير الفني والبيان الصادر عن المدير الرياضي لتوضيح أسباب تراجع النتائج والأداء.

وأكد جعفر، في تصريحات تلفزيونية، انتماءه لنادي الزمالك منذ عام 1963، مشيرًا إلى أنه خدم القلعة البيضاء لاعبًا ومدربًا، وأن علاقته بالنادي ممتدة منذ الصغر.

وأوضح أن كرة القدم مهنة لها خصوصيتها، ولا يمكن لأي شخص إدارتها دون خبرة حقيقية، معتبرًا أن الزمالك يعاني من أزمة واضحة في إدارة ملف الكرة، والتي يجب أن تُسند إلى نجوم كرة قدم سابقين يمتلكون خبرات فنية حقيقية.

وأضاف: "الأهلي والزمالك غير أي نادٍ آخر، وإدارة الكرة في القطبين لازم تكون في إيد لاعب كرة سابق، وشفنا عبر التاريخ نجوم كبار تولّوا المسؤولية داخل الناديين".

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الأهلي والزمالك دائمًا ما ينافسان على البطولات والألقاب، على عكس أندية أخرى تختلف أهدافها، مشددًا على ضرورة أن يكون المدير الرياضي متخصصًا في كرة القدم، وسبق له ممارسة اللعبة، حتى ينجح في أداء مهامه.

نادي الزمالك نادي بيراميدز إدارة الزمالك ناصر ماهر

ما هو القهر الاسري؟
جمال شعبان الأسبرين ليس وقاية للجميع بعد سن الأربعين
بلاط انترلوك
بيطري الشرقية
