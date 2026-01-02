مواعيد مباريات الزمالك في كأس عاصمة مصر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لاستكمال مشواره في بطولة كأس عاصمة مصر، عقب الهزيمة أمام الاتحاد السكندري

وتعرض الزمالك للهزيمة بثلاثة أهداف دون مقابل أمام الاتحاد السكندري، في إطار منافسات الجولة الرابعة من البطولة، في المباراة التي أقيمت على استاد برج العرب بالإسكندرية.

موعد مباراة الزمالك وزد إف سى بمجموعات كأس عاصمة مصر

من المقرر أن يواجه الزمالك فريق زد إف سي في الجولة السادسة من منافسات كأس عاصمة مصر يوم الأحد الموافق 11 يناير 2026، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وجاءت مواعيد مباريات الزمالك كالتالي..

الجولة السادسة

الأحد 11 يناير 2026 - الزمالك × نادي زد - استاد المقاولون العرب - 8 مساء

الجولة السابعة

الخميس 15 يناير 2026 - المصري البورسعيدي × الزمالك - استاد برج العرب - 8 مساء