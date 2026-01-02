محمد صلاح يستعد للمباراة رقم 22 له ببطولة كاس الأمم الأفريقية

يستعد محمد صلاح نجم ليفربول و منتخب مصر، لخوص مباراته رقم 22 في بطولة كأس الأمم الأفريقية بمواجهة منتخب بنين ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة حاليًا في المغرب.

ويواجه منتخب مصر نظيره منتخب بنين الاثنين المقبل في تمام الساعه السادسه مساء بتوقيت القاهرة.



وخاض صلاح حتى الآن 21 مباراة في كأس أمم أفريقيا، نجح خلالها في تسجيل 9 أهداف وصناعة 4 أهداف، بإجمالي 1975 دقيقة لعب، وتلقى إنذارًا واحدًا فقط.

وشارك محمد صلاح في 109 مباراه بقميص منتخب مصر، سجل خلالها 63 هدفًا، وصنع 34 هدفًا أخرى، بإجمالي دقائق لعب بلغت 9439 دقيقة.

ويدخل الفراعنة اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما تصدروا المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط.