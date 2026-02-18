قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بروسيا دورتموند يفوز على أتالانتا بثنائية ويقترب من ثمن نهائي أبطال أوروبا
فرصة جديدة .. كواليس جلسة «توروب» مع محمد شريف في الأهلي
رباعية بنين تصدم منتخب مصر للشابات في تصفيات كأس العالم 2026
محمد صلاح يحتفل بقدوم شهر رمضان بالزينة والفوانيس
اختراق دبلوماسي .. اتفاق أمني يُعيد الدفء للعلاقات الفرنسية الجزائرية بعد القطيعة
موعد مباراة ريال مدريد القادمة بعد الفوز على «بنفيكا» في دوري أبطال أوروبا
راتب مستمر وقرار مُؤجّل .. تطورات جديدة في أزمة «داري» مع الأهلي
ظلم تحكيمي واضح.. «دويدار» يُعلّق على أسباب هزيمة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا
حكم صيام يوم الشك في شهر شعبان .. الأزهر للفتوى يجيب
الأهلي يفوز على مصر للتأمين في دوري السوبر لكرة السلة للسيدات
ريال مدريد يفوز على «بنفيكا» بهدف نظيف بدوري أبطال أوروبا
هل الخميس إجازة بمناسبة أول أيام رمضان؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

إشادة برلمانية بتوجيهات الرئيس السيسي لتعزيز الأمن الغذائي وضبط الأسعار قبل رمضان

الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي

في إطار التحركات الحكومية لتأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية وضبط الأسواق قبل حلول شهر رمضان، أشاد نواب بالتوجيهات الرئاسية الرامية إلى تعزيز المخزون الاستراتيجي وضمان توافر المنتجات الغذائية بأسعار عادلة، مؤكدين أن الدولة تتعامل بجدية مع ملف الأمن الغذائي في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.

ووجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة المحافظة على استمرارية المخزون الاستراتيجي وتعزيزه، ومواصلة العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الزراعية والثروة الحيوانية والداجنة، وتحديث السلالات الزراعية بالتعاون والتنسيق بين الوزارات المعنية وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

وأشاد النائب محمد فؤاد زغلول، عضو مجلس النواب، بالتوجيهات الصادرة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية وضمان طرحها للمواطنين بأسعار مناسبة، مؤكدًا أن الدولة تتحرك برؤية واضحة واستباقية لحماية الأمن الغذائي في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

وأكد زغلول، في تصريحات خاصة، أن تكثيف جهود توفير السلع بكميات كافية وبجودة مناسبة، إلى جانب التوسع في المعارض والمنافذ الحكومية التي تقدم تخفيضات حقيقية، يعكس حرص القيادة السياسية على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

وأضاف عضو مجلس النواب أن توجيه أجهزة الدولة بتفعيل أدوات الرقابة على الأسواق، ومواجهة أي محاولات للاحتكار أو المغالاة في الأسعار، يمثل رسالة حاسمة بأن الدولة لن تسمح بأي ممارسات تضر بالمستهلك، لا سيما فيما يتعلق باللحوم البيضاء والسلع الاستراتيجية التي تمس الحياة اليومية للأسر المصرية.

وشدد زغلول على أن دعم الإنتاج المحلي، وتعزيز قدرات القطاعين الزراعي والحيواني، يعدّان ركيزة أساسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يسهم في تحقيق استقرار الأسعار واستدامة توافر السلع.

واختتم النائب محمد فؤاد زغلول بيانه بالتأكيد على أن تكامل الجهود بين الحكومة والبرلمان يمثل ضمانة حقيقية لاستمرار سياسات الحماية الاجتماعية وصون حقوق المواطنين، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل، في الحصول على احتياجاتهم الأساسية دون أعباء إضافية.

من جانبه، ثمّن النائب تامر عبد الحميد، عضو مجلس الشيوخ، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعزيز المخزون الاستراتيجي وضمان توافر السلع الغذائية بأسعار عادلة، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تعكس نهجًا استباقيًا في إدارة ملف الأمن الغذائي.

وأوضح عبد الحميد، في تصريحات خاصة، أن الحرص على توفير السلع بكميات كافية وجودة مناسبة، مع تطبيق تخفيضات حقيقية في المنافذ والمعارض، يمثل رسالة طمأنة واضحة للمواطنين قبل حلول شهر رمضان، مشيرًا إلى أهمية الرقابة الصارمة على الأسواق لمنع أي تلاعب أو استغلال.

وأشار إلى أن توجيهات الرئيس باستخدام جميع آليات الدولة لضبط الأسعار، خاصة فيما يتعلق باللحوم البيضاء والسلع الأساسية، تؤكد جدية الدولة في مواجهة أي محاولات للمضاربة أو رفع الأسعار دون مبرر.

واختتم عضو مجلس الشيوخ تصريحه بالتأكيد على أن دعم الإنتاج المحلي وتطوير القطاعين الزراعي والحيواني يمثلان حجر الأساس لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، بما يضمن استقرار الأسواق وحماية محدودي ومتوسطي الدخل.

احتياجات المواطنين شهر رمضان التوجيهات الرئاسية الرئيس عبدالفتاح السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احتفالية إعلان رؤية هلال شهر رمضان

بث مباشر.. دار الإفتاء تعلن أول أيام شهر رمضان المبارك

استطلاع هلال شهر رمضان بث مباشر

شاهد.. رؤية هلال رمضان بث مباشر الآن

صورة ارشيفية

حقيقة منح طلاب المدارس الحكومية إجازة رسمية يومي الأربعاء والخميس

وزير التموين

معاشات ومرتبات وعلاج .. إعلان مهم من التموين عن خطة دعم جديدة

رؤية هلال شهر رمضان

رغم ولادة هلال رمضان في السماء.. أستاذ فلك يؤكد استحالة رصده

حالة الطقس

تحذير من رياح مثيرة للأتربة تضرب القاهرة و6 مناطق أخرى.. والأرصاد تُحدد الموعد

دار الإفتاء

لو مسافر السعودية تفطر ولا تصوم غدا؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل

أسعار الذهب اليوم في مصر

انخفاض عيار 21 .. أسعار الذهب اليوم في مصر

ترشيحاتنا

الباحثة نورهان شاكر يحيي سيف شلش

نورهان شاكر تحصل على درجة الماجستير في العلوم والتربية بتقدير امتياز |صور

نقيب المحامين

نقيب المحامين يترأس جلسة حلف اليمين القانونية الثانية للأعضاء الجدد

مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان

مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان بعقد جلسة مباحثات مع رئيسة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر

بالصور

مسلسل سوا سوا الحلقة 1.. إلغاء عقد قران هدى المفتي وأحمد مالك ومحاولة قتل حسني شتا

احمد مالك وهدي المفتي
احمد مالك وهدي المفتي
احمد مالك وهدي المفتي

الممنوعون من التمر فى رمضان .. 7 أشخاص يتعرضون لمضاعفات خطيرة

التمر فى رمضان
التمر فى رمضان
التمر فى رمضان

طريقة عمل الكنافة بالقشطة الكدابة.. مقرمشة وكريمي

طريقة عمل الكنافة بالقشطة الكدابة
طريقة عمل الكنافة بالقشطة الكدابة
طريقة عمل الكنافة بالقشطة الكدابة

ملهاش علاقة بالأكل .. 10 أسباب لزيادة الوزن لن تخطر على بالك

زيادة الوزن
زيادة الوزن
زيادة الوزن

فيديو

أوباما و الكائنات الفضائية

سر يكشفه باراك أوباما عن الكائنات الفضائية

النائب محمد أبو العينين رئيس اتحاد برلمانات دول المتوسط

«أبو العينين» مشيدًا بمبادرة الرئيس السيسي لتدريب 30 ألف شاب في الذكاء الاصطناعي: «التعليم بوابة أفريقيا لصناعة المستقبل»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

المزيد