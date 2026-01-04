سموحة يحقق فوزًا مهمًا على الزهور ببطولة الدوري الممتاز «أ» للكرة الطائرة رجال

​شهدت صالة نادي سموحة بالإسكندرية مباراة قوية ضمن منافسات الدور الثاني لبطولة الدوري الممتاز "أ" للرجال للكرة الطائرة، حيث تمكن الفريق الأول لسموحة من تحقيق فوز مستحق على ضيفه فريق الزهور بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة (3 / 0).

ويأتي هذا الفوز ليؤكد جاهزية فريق سموحة في المنافسات الجارية، تحت القيادة الفنية والإدارية المتميزة.

​يتكون الجهاز الفني لفريق “سموحة” من:-

​رئيس الجهاز والمدير الفني: كابتن "أحمد سمير".

​مدرب عام: كابتن "حسام شعراوي".

​مدرب: كابتن "محمد شرف".

​محلل تقني: كابتن "أحمد النبوي".

​مخطط أحمال: كابتن"هشام الشيخ".

​علاج طبيعي: دكتور "نادر الغنام".

​اخصائي تأهيل: كابتن "محمد سعيد".

​مسؤول مهمات: "شريف السيد".

​ويقود الجهاز الإداري بكفاءة كل من:

​المدير الإداري: دكتور "رجب عبد النبي".

​الإداري: كابتن "مصطفى العشماوي".