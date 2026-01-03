منة الطناني: التتويج ببرونزيتين في بطولة العالم للريشة الطائرة الهوائية كتب تاريخًا جديدًا|فيديو

أكدت منة الله الطناني، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للريشة الطائرة، أن تتويج منتخب مصر بميداليتين برونزيتين في بطولة العالم للريشة الطائرة الهوائية يمثل إنجازًا تاريخيًا غير مسبوق، مشددة على أن ما تحقق جاء نتيجة روح قتالية عالية وإصرار كبير من اللاعبين على كتابة اسمهم في سجل اللعبة عالميًا.

وقالت الطناني، خلال ندوة خاصة نظمها موقع «صدى البلد»، إن لهذه البطولة مكانة خاصة في قلبها، كونها شهدت أكثر من إنجاز في توقيت واحد، بداية من التأهل للبطولة العالمية بصفته بطل القارة الأفريقية، وصولًا إلى الصعود على منصة التتويج في أول مشاركة عالمية لمصر في هذه النسخة من اللعبة.

كتابة التاريخ من أول مشاركة

وأوضحت عضو مجلس إدارة الاتحاد أن منتخب مصر نجح في كتابة التاريخ مرتين خلال فترة قصيرة، قائلة: «حققنا إنجازًا كبيرًا بالتأهل لبطولة العالم كأبطال لإفريقيا، في أول مشاركة أفريقية لنا في الريشة الطائرة الهوائية، ثم واصلنا كتابة التاريخ بالتتويج بميداليتين برونزيتين في أول ظهور عالمي، وهو أمر يدعو للفخر».

وأضافت أن هذا الإنجاز لم يكن متوقعًا لدى الكثيرين، خاصة في ظل حداثة التجربة المصرية في هذه النسخة من اللعبة، إلا أن إيمان الجهاز الفني واللاعبين بقدراتهم كان العامل الحاسم.

وتطرقت الطناني إلى الصعوبات الكبيرة التي واجهها المنتخب خلال البطولة، موضحة أن الريشة الطائرة الهوائية تختلف تمامًا عن الريشة التقليدية داخل الصالات وقالت: «اللعبة تُقام في الهواء الطلق وعلى الرمال، وهو ما يجعلها أصعب بكثير من اللعب داخل الصالات المغلقة، خاصة أننا لسنا معتادين على هذه الظروف».

وأكدت أن طبيعة اللعب على الرمال تمثل تحديًا بدنيًا كبيرًا، وتحتاج إلى مجهود مضاعف وتركيز عالٍ، فضلًا عن التكيف مع العوامل الجوية المتغيرة، وهو ما زاد من صعوبة المنافسات.

وأشادت عضو مجلس إدارة الاتحاد بالأداء الذي قدمه اللاعبون داخل الملعب، مؤكدة أن الروح الجماعية كانت العامل الأبرز في تحقيق الإنجاز وقالت: «أنا فخورة جدًا باللاعبين، بالأداء وبالروح التي كانت تجمعهم داخل الملعب وخارجه، رغم أننا لم نحصل على فترات إعداد كافية بالشكل المثالي».

وأضافت: «اللاعبون قدموا مجهودًا خرافيًا، وتحملوا ضغوطًا بدنية ونفسية كبيرة، ونجحوا في تحقيق نتائج تفوق التوقعات، وهو ما يعكس معدنهم الحقيقي».

واختتمت منة الطناني تصريحاتها بالتأكيد على أن ما تحقق في بطولة العالم يمثل نقطة تحول في تاريخ الريشة الطائرة المصرية، قائلة: «التتويج بميداليتين برونزيتين في أول مشاركة عالمية إنجاز تاريخي بكل المقاييس، واللاعبون حفروا أسماءهم بحروف من ذهب في تاريخ ريشة مصر».

وأضافت أن هذا الإنجاز سيكون دافعًا قويًا لمواصلة العمل والتطوير خلال المرحلة المقبلة، من أجل ترسيخ مكانة مصر على الخريطة العالمية للريشة الطائرة الهوائية، وفتح آفاق جديدة للأبطال الصاعدين في المستقبل.

