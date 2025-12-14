تأهل للنهائي وثلاث برونزيات.. الريشة الطائرة المصرية تتألق في دورة الألعاب الإفريقية للشباب

واصل منتخب مصر للريشة الطائرة عروضه القوية في منافسات دورة الألعاب الإفريقية للشباب، محققًا نتائج مميزة جمعت بين التأهل إلى المباراة النهائية وحصد عدد من الميداليات، في تأكيد واضح على تطور مستوى اللاعبين واللاعبات وقدرة الجيل الجديد على المنافسة القارية.

ونجحت نور محمد فكري في خطف الأنظار خلال منافسات فردي البنات، بعدما قدمت أداءً قويًا مكنها من التأهل إلى المباراة النهائية عن جدارة واستحقاق، لتصبح على بُعد خطوة واحدة من تحقيق إنجاز جديد يضاف إلى سجل الريشة الطائرة المصرية في البطولة. وجاء تأهل نور بعد سلسلة من المباريات الصعبة التي أظهرت خلالها تركيزًا عاليًا وثباتًا في المستوى الفني.

وعلى صعيد منصات التتويج، واصل عمر أحمد الصبان حضوره المميز في البطولة، ونجح في حصد الميدالية البرونزية في منافسات فردي الشباب، عقب مشوار قوي شهد مواجهات اتسمت بالندية والاحتكاك العالي مع لاعبين من مدارس إفريقية مختلفة.

ولم يكتفِ عمر الصبان ببرونزية الفردي، إذ أضاف ميدالية برونزية ثانية لمصر بعد حصوله على المركز الثالث في منافسات زوجي الشباب رفقة زميله مؤمن خالد، ليؤكد الثنائي انسجامهما وقدرتهما على المنافسة في واحدة من أقوى منافسات البطولة.

وفي منافسات السيدات، واصلت ملايكة محمد تألقها ونجحت في حصد الميدالية البرونزية في فردي البنات، بعد أداء قتالي ومشوار مميز حتى الأدوار النهائية، لتضيف ميدالية جديدة لرصيد المنتخب المصري في البطولة.

وتعكس هذه النتائج الإيجابية حجم التطور الذي تشهده رياضة الريشة الطائرة في مصر على مستوى الناشئين والشباب، في ظل العمل المستمر على إعداد اللاعبين للمنافسات القارية والدولية، ومنحهم فرص الاحتكاك في البطولات الكبرى.

ويأمل الجهاز الفني للمنتخب في مواصلة العروض القوية خلال باقي منافسات البطولة، والبناء على هذه النتائج من أجل تعزيز رصيد مصر من الميداليات، وتأكيد الحضور المصري بين القوى الصاعدة في الريشة الطائرة على مستوى القارة الإفريقية.