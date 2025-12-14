رئيسة وزراء إيطاليا: على أوروبا قبول استراتيجية ترمب الأمنية الجديدة

أكدت جورجيا ميلوني، رئيسة وزراء إيطاليا على أنه من الضروري قبول أوروبا لاستراتيجية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأمنية الجديدة.

و أفاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بأن الضمانات الأمنية المقدمة من واشنطن وأوروبا تمثل حلًا وسطًا مقبولًا مقابل عدم انضمام كييف الكامل إلى حلف الناتو، مشددًا على أنها يجب أن تكون ملزمة قانونًا لتوفير حماية فعالة ضد التهديدات الخارجية.

و في وقت آخر، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي أنه أجرى محادثات مع كل من المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، في إطار المساعي الدبلوماسية المتواصلة بين كييف وواشنطن.

وأكد زيلنسكي أن أوكرانيا “عازمة على الاستمرار في العمل بنية خالصة” مع الجانب الأمريكي من أجل التوصل إلى اتفاق سلام، مشيرًا إلى وجود تقدم في الاتصالات الجارية.

