الملك تشارلز: هجوم سيدني معاد للسامية وصادم

أعرب ملك بريطانيا تشارلز الثالث عن صدمته وحزنه الشديدين هو وزوجته كاميلا إزاء الهجوم الدامي الذي وقع على شاطئ بوندي في سيدني بأستراليا، والذي أسفر عن مقتل 11 شخصاً.

وأكد تشارلز أن الهجوم كان "هجوماً إرهابياً معادياً للسامية استهدف اليهود الذين كانوا يحتفلون بعيد الأنوار (حانوكا) على الشاطئ".

كما أدان المستشار الألماني فريدريك ميرز حادث إطلاق النار الذي وقع في حفل عيد الأنوار (حانوكا) في سيدني، قائلاً: "هذا هجوم على قيمنا المشتركة، يجب أن نضع حداً لمعاداة السامية هنا و في ألمانيا وفي جميع أنحاء العالم".

كما أدان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بشدة الهجوم الذي وقع على شاطئ بوندي في سيدني، أستراليا، خلال فعالية لإحياء ذكرى عيد الأنوار (حانوكا)، الذي أسفر عن مقتل 11 شخصًا.

وقال روبيو: "لا مكان لمعاداة السامية في العالم. صلواتنا مع ضحايا هذا الهجوم المروع، ومع الجالية اليهودية، ومع الشعب الأسترالي".

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في حفل توقيع الاتفاقية الشاملة في ديمونا: "قبل بضعة أشهر، أرسلتُ رسالة إلى رئيس وزراء أستراليا، أخبرته فيها أن سياستهم تُؤجّج نار معاداة السامية في الشوارع، وأنها تُشجّع على كراهية اليهود.. معاداة السامية سرطان ينتشر عندما يصمت القادة".

وأضاف: "للأسف، يتزايد عدد القتلى دقيقةً بعد دقيقة، لقد شهدنا الشر في أدنى مستوياته، وشهدنا أيضا البطولة اليهودية في أوجها".

كما تحدث الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج عن حادث إطلاق النار الجماعي خلال احتفال بعيد الأنوار (حانوكا) في أستراليا، قائلاً: "لقد حذرنا الحكومة الأسترالية مراراً وتكراراً من ضرورة استئصال معاداة السامية الإجرامية والمتفشية في بلادهم".

وأضاف: "في هذه اللحظة بالذات، يتعرض إخواننا وأخواتنا في سيدني، أستراليا، لهجوم إرهابي أثناء إضاءة شمعة عيد الأنوار، ندعو الله أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ونعرب عن خالص تعازينا لأسر الضحايا، ونأمل أن نسمع أخباراً أفضل".

وفي وقت سابق، قُتل ما لا يقل عن عشرة أشخاص وأُصيب العشرات، صباح الأحد، في هجوم مسلح استهدف احتفالًا يهوديا بعيد الأنوار (حانوكا) أُقيم على شاطئ بوندي في مدينة سيدني الأسترالية، وفق ما أفادت به وسائل إعلام محلية.