أخبار البلد

غلق رابط تسجيل بيانات المعلمين المتقدمين لإعادة التعيين وشهادة الصلاحية 31 ديسمبر

ياسمين بدوي

أكدت الأكاديمية المهنية للمعلمين، أنه سيتم غلق رابط استيفاء ملفات المتقدمين لإعادة التعيين في وظيفة معلم أو ما يعادلها  على موقع بيانات كادر المعلم يوم 31 ديسمبر 2025.

ووجهت الأكاديمية المهنية للمعلمين مديري مديريات التربية والتعليم بضرورة تعميم نشرة دورية على دواوين المديريات والإدارات التعليمية والمدارس ، وكذلك على مواقع المديريات بالإجراءات والمواعيد لضمان إعلام المتقدمين الذين وردت بياناتهم من المديرية للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة لإعادة التعيين على وظيفة معلم أو ما يعادلها كأحد الشروط اللازمة الوردة في المادة الأولى من القرار الوزاري 160 لسنة 2024.

وقالت الأكاديمية المهنية للمعلمين : يتحمل المعلم مسئولية عدم تسليم ملفه إلى لجنة الإدارة كاملا وما يترتب على ذلك من آثار في المدة المحددة بعد إعلامه، حتى تتمكن مديرية التربية والتعليم من تسليم الملف إلى فرع الإكاديمية المهنية للمعلمين التابع قبل الموهد المحدد لغلق الموقع بوقت كافي.

وكان قد عقد الدكتور أشرف بهجات مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين اجتماعًا موسعًا بالمقر الرئيس للأكاديمية، ضم مديري فروع الأكاديمية في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك لمناقشة سبل تطوير الأداء والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في الميدان التربوي.

وخلال الاجتماع تم تبادل النقاشات والرد على التساؤلات التي طرحها مديرو الفروع بشأن التحديات التي تواجههم في أداء مهامهم اليومية، حيث أكد مدير الأكاديمية على حرص الأكاديمية على تذليل جميع العقبات والعمل على حل المشكلات التي تواجه الفروع وفق آليات عملية تضمن سرعة الإنجاز وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة.
 

ومن جانبه أكد أشرف الخضري – مدير الإدارة العامة لصلاحية الترقي في الأكاديمية المهنية للمعلمين ، على أهمية الإلتزام التام باستيفاء ملفات إعادة التعيين بدقة ومطابقتها بالبيانات المدرجة بالكشوف الواردة من المديريات التعليمية.

 كما شدد على أهمية الإلتزام بضوابط استيفاء متطلبات منح شهادة الصلاحية اللازمة لشغل وظائف المعلمين وتحديد الأدوار والمسئوليات بما يضمن الشفافية والدقة في هذا الشأن ويعزز من جودة الخدمات المقدمة لأعضاء هيئة التعليم في مختلف المحافظات.

