أول رد من شقيق شيرين عبد الوهاب على أزمة التوكيل الملغي
منتدى الاستثمار المصري القطري يفتح آفاقًا جديدة للشراكات الاقتصادية
نتنياهو: عدد القتلى في هجوم سيدني يزداد
بالصور.. البنك الأهلي المصري يحتفل بالعام الجديد على طريقته الخاصة
حادث إطلاق نار في سيدني يشعل توترًا دبلوماسيًا بين إسرائيل وأستراليا | تفاصيل
إعلام عبري: فحص احتمال أن يكون هجوم سيدني ردًا على اغتيال رئيس أركان حزب الله علي الطبطبائي
نتيجة كلية الشرطة 2025.. بالأرقام التوزيع الجغرافى للطلبة المتقدمين..ورصد النتائج آليا
الكينج يدافع عن منى زكي ومروان حامد.. إيه الحكاية؟
بيراميدز يلحق بالأهلي.. فرق البرازيل عقدة الأندية المصرية بالمونديال والانتركونتيننتال
253 وحدة سكنية.. آخر موعد لحجز شقق الإسكان التعاوني للقاهرة الكبرى والسويس
محلو أوي.. تامر حسني يتعاون لأول مرة مع أحمد فهمي وأسماء جلال
نتيجة كلية الشرطة 2025.. أعداد المتقدمين والمقبولين من جميع المحافظات للعام الجديد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

قرار عاجل بتكليف لجنة مختصة من وزارة التربية والتعليم بإدارة مدارس النيل

وزارة التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بيانا عاجلا أكدت خلاله أنه في إطار الواقعة التي شهدتها احدى مدارس النيل المصرية الدولية بالقاهرة، تشدد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على مواصلتها تنفيذ حزمة الاجراءات التي أعلن عنها السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مؤخرًا لضمان سلامة وأمن الطلاب.

وفي إطار توجيهات الوزير محمد عبد اللطيف، توضح وزارة التربية والتعليم أنه تم اتخاذ الاجراءات التالية:

  •  تكليف لجنة مختصة من وزارة التربية والتعليم بإدارة مدارس النيل المصرية الدولية.
  •  مراجعة وتكثيف نشر كاميرات المراقبة بمجموعة مدارس النيل المصرية الدولية وزيادة الإشراف ومراجعة كاملة للعملية التعليمية داخل مجموعة المدارس.
  •  اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال كافة المسئولين الذين ثبت تورطهم في تقصير أو إهمال بما أدى لحدوث هذه الواقعة.

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم أنها بصدد إطلاق حملة توعوية موسعة بكافة مدارس الجمهورية حول مواجهة السلوكيات غير اللائقة والإيذاء النفسي والجسدي، وذلك بهدف تكثيف التوعية لمختلف أطراف المنظومة التعليمية داخل المدارس.

ماذا حدث ؟

وكانت قد شهدت احدى المدارس بالتجمع ، واقعة تعدي فرد أمن يعمل ، على عدد من أطفال مرحلة KG2

ومن جانبها .. أمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة داخل المدرسة، وسماع أقوال الشهود من العاملين وأولياء الأمور، وكذلك فحص الإجراءات الرقابية داخل المنشأة التعليمية للوقوف على ملابسات الحادث .

كما قررت النيابة حجز المتهم لحين ورود تحريات المباحث بشأن الواقعة، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وزارة التربية والتعليم وزير التربية والتعليم التعليم المدارس طلاب المدارس المدرسة مدرسة طلاب مدارس محمد عبد اللطيف قرارات وزير التربية والتعليم

منى زكي ومحمد منير
انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025
جانب من المضبوطات
