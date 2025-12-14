قرار عاجل بتكليف لجنة مختصة من وزارة التربية والتعليم بإدارة مدارس النيل

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بيانا عاجلا أكدت خلاله أنه في إطار الواقعة التي شهدتها احدى مدارس النيل المصرية الدولية بالقاهرة، تشدد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على مواصلتها تنفيذ حزمة الاجراءات التي أعلن عنها السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مؤخرًا لضمان سلامة وأمن الطلاب.

وفي إطار توجيهات الوزير محمد عبد اللطيف، توضح وزارة التربية والتعليم أنه تم اتخاذ الاجراءات التالية:

تكليف لجنة مختصة من وزارة التربية والتعليم بإدارة مدارس النيل المصرية الدولية.

مراجعة وتكثيف نشر كاميرات المراقبة بمجموعة مدارس النيل المصرية الدولية وزيادة الإشراف ومراجعة كاملة للعملية التعليمية داخل مجموعة المدارس.

اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال كافة المسئولين الذين ثبت تورطهم في تقصير أو إهمال بما أدى لحدوث هذه الواقعة.

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم أنها بصدد إطلاق حملة توعوية موسعة بكافة مدارس الجمهورية حول مواجهة السلوكيات غير اللائقة والإيذاء النفسي والجسدي، وذلك بهدف تكثيف التوعية لمختلف أطراف المنظومة التعليمية داخل المدارس.

ماذا حدث ؟

وكانت قد شهدت احدى المدارس بالتجمع ، واقعة تعدي فرد أمن يعمل ، على عدد من أطفال مرحلة KG2

ومن جانبها .. أمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة داخل المدرسة، وسماع أقوال الشهود من العاملين وأولياء الأمور، وكذلك فحص الإجراءات الرقابية داخل المنشأة التعليمية للوقوف على ملابسات الحادث .

كما قررت النيابة حجز المتهم لحين ورود تحريات المباحث بشأن الواقعة، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.