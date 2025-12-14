مجلس الزمالك يجتمع لمناقشة ملف أرض 6 أكتوبر

بدأ توافد عدد من أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك، إلى مقر النادي لعقد اجتماع عاجل، لمناقشة المستجدات المتعلقة بأزمة أرض السادس من أكتوبر بعد التطورات القانونية الأخيرة.

وأصدرت النيابة العامة، بيانا بشأن الأرض، التي تم سحبها من النادي قبل عدة أشهر بسبب شكاوى قانونية، وتجاوز مهلة تنفيذ المشروعات، حيث جاء في البيان وجود مخالفات تتعلق بشبهة إهدار المال العام ، فيما يخص التصرف ببيع بعض المنشآت المزمع إنشاؤها داخل الأرض.

ويدرس مجلس الإدارة خلال الجلسة المرتقبة مساء اليوم الأحد، كل التفاصيل الخاصة والسيناريوهات المحتملة بشأن التصرف القانوني بعد بيان النقابة.

ومن المقرر أن يحضر الاجتماع كمال شعيب المستشار القانوني للنادي لبحث التحرك في أعقاب التطورات الجديدة.