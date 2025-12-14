الإعلامي أحمد موسى يقدم حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي| بث مباشر

يقدم الإعلامي أحمد موسى حلقة جديدة من برنامج “على مسئوليتي” والمذاع عبر قناة “صدى البلد”، وذلك اليوم الأحد.

يتناول الإعلامي أحمد موسى خلال حلقة اليوم عددا من القضايا التي تهم الشارع المصري، سواء كانت الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية.

القضية الأساسية للعرب

كما أنه من المقرر أن يتناول “موسى” القضية الأساسية للعرب جميعا وهي القضية الفلسطينية، والتي أثبتت الدولة المصرية خلالها أنها كانت وستظل قضية العرب الأولى.

مسار التنظيم الدولي للإخوان

وخلال حلقة أمس؛ يكشف الإعلامي أحمد موسى عن آخر ما يتم العمل عليه من جانب جماعة الإخوان الإرهابية، موضحًا أن هناك خطة للجان الإلكترونية تقوم بتغيير مسار التنظيم الدولي للإخوان.