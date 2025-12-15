قنصل مصر في الرياض: إقبال كثيف من المصريين للتصويت بجولة الإعادة بانتخابات النواب

كشف السفير ياسر هاشم قنصل جمهورية مص العربية في الرياض، سير العلمية الانتخابية في جولة الإعادة بالمرحلة الثانية من انتخابات النواب .

وقال ياسر هاشم في مداخلة هاتفية على قناة " الحدث اليوم"، :" هناك إقبال كبير من أبناء الجالية المصرية في السعودية للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة بانتخابات النواب ".

وتابع ياسر هاشم :" الإقبال من الجالية المصرية يعادل المشاركة في المرحلة الأولى من انتخابات النواب ".



واكمل ياسر هاشم :" أعداد كبيرة من المصريين يأتون من كافة انحاء المملكة العربية السعودية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات ".