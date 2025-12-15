إحالة 4 طعون على نتيجة 19 دائرة مُلغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات النواب للنقض

قررت المحكمة الإدارية العليا إحالة 4 طعون على نتيجة الـ 19 دائرة الملغاة في الجولة الأولى بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، إلى محكمة النقض، لعدم الاختصاص.

كانت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حددت جلسة الإثنين 15 ديسمبر 2025، لنظر الطعون على نتيجة الـ19 دائرة في الجولة الأولى بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، الملغاة بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات وقد بلغت عددها 31 طعن، وأعلنت نتيجة الانتخابات رسميًا يوم الخميس 11 ديسمبر الماضي.

وكشف إعلان نتيجة الـ19 دائرة المُلغاة بالمرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب، عن وجود فائزين بتلك الدوائر وبالرغم من ذلك تدخل تلك الدوائر الـ19 مرحلة إعادة بين عدد من المرشحين المتقاربين في الأصوات.

ودعا المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة الـ19 دائرة، جميع الناخبين للمشاركة بفاعلية في جولات الإعادة الحاسمة وتحري الدقة في الاختيار، قائلًا: "اطمئنوا أصواتكم محصنة وإرادتكم نافذة.. عاشت بلادي الغالية قوية مستقرة وحفظ الله شعبها وأرضها من كل سوء".

وأوضح في كلمته بالتأكيد على أن الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا في الطعون المقدمة إليها بشأن نتائج المرحلة الثانية، تكشف أن التجربة الديمقراطية في مصر تسير في المسار الصحيح، وأنها قادرة على مواجهة أي معوقات.

وأضاف أن العملية الانتخابية تتواصل لاختيار أعضاء مجلس النواب، مع التزام كامل من جميع أطرافها بالقواعد والضوابط التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات، مضيفًا أنه ورغم تعدد الجولات التي فرضتها قرارات الهيئة وأحكام المحكمة الإدارية العليا فإن الدولة المصرية تستكمل استحقاقها الدستوري الهام وسط متابعة واسعة من المواطنين في رسالة واضحة بأن تشكيل البرلمان القادم هو تجسيد لإرادة المصريين.

وشدد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة للإعلان عن نتيجة الـ19 دائرة الملغاة من المرحلة الأولى والإعادة في دائرة إطسا بالفيوم، على أنه بعد تلقي محاضر الحصر العددي للجان الفرعية والعامة للدوائر التي الغتها الهيئة الوطنية للانتخابات من المرحلة الأولى وللدائرة التي أجريت بها جولة الإعادة من المرحلة الأولى وبعد إضافه أصوات المصريين في الخارج والفصل في التظلمات المقدمة بشأن عمليتي الإقتراع والفرز، اجتمع مجلس إدارة الهيئة وأصدر القرار رقم 75 لسنة 2025، باعتماد النتيجة الرسمية لهذه الدوائر.

وأعلن رئيس الهيئة فوز مرشحين بدائرة الإعادة بإطسا بمحافظة الفيوم وهما مصطفى عبد اللطيف محمود مصطفى وحسام خليل عبد الرازق أبو بكر، الإعادة بين 4 مرشحين بالدائرة الثامنة إيتاي البارود بالبحيرة وهم: إعادة بين شمس الدين أنور – أحمد سعيد – سعيد عبدالغني – عماد عبدالحميد

الإعادة بين 4 مرشحين بالدائرة الثالثة أبو حمص بالبحيرة هم : إعادة بين علي محمد – أحمد عبده – صالح محمد – محمود رشاد

الإعادة بين 6 مرشحين بالدائرة الأولى دمنهور بالبحيرة وهم : إعادة بين سناء أنور – طه زكريا – علاء محمد – محمود إبراهيم – رضا محمود – محمد عبدالوهاب

فوز مرشحين والإعادة بين اثنين آخرين بالدائرة الثانية أول الرمل بالإسكندرية وهم: الفائزان أحمد عبدالمجيد – عمر جمال – إعادة بين حازم أحمد – عفيفي كامل

الإعادة بين 4 مرشحين بالدائرة الرابعة بأبو تشت بـ قنا عصام عبدالله – أحمد مصطفى – أحمد عبدالحميد – طارق محمد

فوز مرشح والإعادة بين 4 آخرين بالدائرة الثالثة في نجع حمادي بـ قنا وهم: الفائز محمد أبو الطيب – إعادة بين خالد محمد وعبدالنبي محمد وعبدالباسط عبدالنبي – محمود السيد

والإعادة بين 4 مرشحين بالدائرة الثانية قوص بـ قنا وهم: أبو الحسن حسن – أحمد عبدالله – علي عبد القادر – محمود محمد.

والإعادة بين 4 مرشحين بالدائرة الأولى مركز قنا وهم: مصطفى محمود – أحمد عبدالسلام – سعودي صابر – سعد إبراهيم.

والإعادة بين مرشحين اثنين بالدائرة الثامنة دار السلام بسوهاج وهما : محمد خلف الله – عبداللطيف جمال.

والإعادة بين مرشحين اثنين بالدائرة السادسة المنشأة بسوهاج هما : فيصل محمد – إسماعيل محمد

والإعادة بين 4 مرشحين بالدائرة الخامسة جرجا بسوهاج بين ياسر نصر – مصطفى خليفة – عبدالحكيم حساني – محمود علي

والإعادة بين 6 مرشحين في الدائرة الرابعة مركز طهطا بسوهاج بين إبراهيم محمد – نشأت فؤاد – مصطفى حسين – عمرو أحمد – علاء سليمان – عماد الدين محفوظ

والإعادة في الدائرة الثالثة المراغة بسوهاج بين مرشحين اثنين مصطفى أحمد – حجاج السيد.

والإعادة بين 4 مرشحين بالدائرة الثانية أخميم بسوهاج شعبان لطفي – زكريا محمد – عصام رأفت – عفيفي الشريف.

والإعادة بين 4 مرشحين بالدائرة الأولى سوهاج وهم :علاء الدين قدري – حازم ذكي – دياب محمد – علي مصطفى

والإعادة في أسيوط دائرة (الفتح) بين عصام محمود – أحمد حسين – علي سيد – أماني مصطفى – نعمان أحمد – محمد عبدالمنعم

والإعادة بين 4 مرشحين بمركز ابشواي بالفيوم بانتخابات مجلس النواب ، إعادة بين يوسف أحمد – علاء السيد – مصطفى محمد – محمد عبدالحميد

وأضاف أن المرشحان الفائزان بالدائرة الأولى بمحافظة الفيوم ومقرها مركز الفيوم، محمد محمود أحمد عبد القوي، علي أيوب محمد عبد المجيد عثمان صالح والإعادة بين المرشحين سيد أحمد سلطان يوسف ومحمد فؤاد زغلول عبد الحفيظ.

وفي دائرة الجيزة بدائرة مركز إمبابة المرشح الفائز الطيب أحمد والإعادة وليد المليجي ونشوى الديب.