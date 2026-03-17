جيش الاحتلال: قوات الفرقة 36 تنضم لتوسيع العملية البرية المركزة في لبنان

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، خبرا عاجلا يفيد بأن جيش الاحتلال، قال إن قوات الفرقة 36 تنضم لتوسيع العملية البرية المركزة في جنوب لبنان.



وتابع البيان: سنواصل العمل ضد حزب الله ولن نسمح له باستهداف المناطق الشمالية، وأن عمليات برية جديدة تهدف لتعزيز خط الدفاع الأمامي وإزالة التهديدات في الشمال.

في سياق آخر، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أنه تم رصد إطلاق 4 صواريخ نحو كريات شمونة والدفاعات الجوية تعترض 3 منها.

وذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه تم تنفيذ غارات على مواقع إنتاج صواريخ ومراكز قيادة للنظام الإيراني في طهران وشيراز وتبريز.