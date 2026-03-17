وزيرا خارجية كوريا وأمريكا يبحثان هاتفيا تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط

بحث وزير الخارجية الكوري الجنوبي جو هيون، اليوم الثلاثاء، مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو ،تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط .

وذكرت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب" أن ذلك جاء ذلك خلال اتصال هاتفي ، وفقا لبيان لوزارة الخارجية الكورية اليوم.

واتفق الجانبان على الاجتماع قريبًا لإجراء مناقشات معمقة حول التعاون الدولي والقضايا العالقة بين الحليفين.

و أعرب وزير الخارجية الكوري ، خلال الاتصال ، عن امتنانه للولايات المتحدة لمساعدتها كوريا الجنوبية في إجلاء رعاياها من المنطقة، وطلب استمرار دعمها بهذا الخصوص.

من جهته، أكد وزير الخارجية الكوري أهمية التعاون الدولي لضمان أمن مضيق هرمز بالنسبة للاقتصاد العالمي، ولتثبيت أسعار النفط، داعيا إلى التشاور بشكل وثيق بين الحليفين.

و أشار إلى الوضع في الشرق الأوسط، وطالب بتقديم الدعم والاهتمام للجهود المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة،