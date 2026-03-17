نصائح تقلل من أضرار تناول الفسيخ والرنجة فى العيد

يعتاد المصريون على تناول الفسيخ والرنجة فى أول أيام عيد الفطر المبارك، لذا نقدم لك فى هذا التقرير أفضل ١٠ نصائح لتقليل من أضرار تناول الفسيخ والرنجة وفقا لموقع healthy line.

1- غسل الفسيخ أو الرنجة أو السردين بالخل المخفف مع عصير الليمون، لتقليل نسبة الملح به.

2- إزالة الرأس والأحشاء.



3- إضافة الليمون وتناول الخس والخيار والجرجير، لتجنب الإصابة بحموضة المعدة.

4- تناول البقدونس والبرتقال والموز والكنتالوب، لأن هذه الأطعمة تساعد على إخراج الملح الزائد من الجسم.

5- تناول الكركديه والبقدونس للمساعدة على إدرار البول والتخلص من الأملاح.

6- تناول الشاي الأخضر مع النعناع أو الزعتر أو القرفة.

7- يجب تناول كميات كبيرة من الخضروات كالبصل والخس والجرجير والبقدونس، لأنها تساعد على التخلص من الملح الزائد في الجسم والناتج عن أكل الفسيخ والرنجة.

8- عدم تناول ما يزيد عن 150 جرامًا.

9- الإكثار من شرب الماء.

10- تجنب تناول المياه الغازية، لأنها تساعد على احتباس الماء بالجسم لاحتوائها على بيكربونات الصوديوم.