الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

ارتفاع صادرات الملابس الجاهزة 11% في يناير 2026 لتسجل 299 مليون دولار

ولاء عبد الكريم

كشف المجلس التصديري للملابس الجاهزة، عن ارتفاع صادرات خلال يناير 2026 بنسبة 11% لتسجل 299 مليون دولار مقابل 270 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام الماضي.

وقال المهندس فاضل مرزوق رئيس المجلس، إن هناك استمرار في الطلب الخارجي بالإضافة إلى تحسن القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، واستمرار خطط المجلس من أجل تحقيق طفرة تصل مليار دولار بنهاية العام الجاري.

وأكد "مرزوق"، أن مصر استغلت الطاقة الإنتاجية القصوى المتاحة والعمل على التطوير المستمر في القطاع واستخدام الخامات ذات الجودة العالية مع مراعاة البعد البيئي والاعتماد على الاقتصاد الدائري الأمر الذي يخلق حالة من الاستدامة في نمو الصادرات.

وأشار إلى أن قطاع الملابس الجاهزة يعد أحد أعمدة الاقتصاد المصري، حيث يوفر قرابة 1.7 مليون فرصة عمل، ويحقق نموا سنوياً للعام الثالث على التوالي، وأن الاستثمارات الجديدة سيكون لها انعكاسات قوية على أرقام الصادرات والتي تستهدف 4.4 مليار دولار بنهاية 2026.

وأعلن رئيس المجلس، نمو صادرات القطاع 16% للولايات المتحدة الأمريكية بـ 118 مليون دولار خلال يناير 2026 مقابل 102 مليون دولار في الشهر نفسه من العام السابق، كما ارتفعت الصادرات 26% لدول الاتحاد الأوروبي لتسجل 132 مليون دولار مقابل 105 ملايين دولار.

وشدد، على أن المجلس يواصل التنسيق مع الحكومة ممثلة في وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بالإضافة إلى المالية والصناعة من أجل الاستمرار في تحقيق هذه النتائج الإيجابية.

كشف المهندس فاضل مرزوق، عن خطة طموحة تهدف إلى زيادة صادرات القطاع بنسبة تتراوح بين 22% إلى 25% سنوياً خلال السنوات الخمس المقبلة، مع استهداف تحقيق صادرات بقيمة 12 مليار دولار بحلول عام 2031.

وشدد على أن الظروف الحالية والتصعيد في الشرق الأوسط، قد يكون له بعض التداعيات على مستهدفات القطاعات الإنتاجية والتصديرية خلال العام الجاري وهو ما يحاول المجلس التعامل معه بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البصل الاخضر ؟
طريقة فيليه دجاج بصلصة الثوم الكريمي
وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي مقاتلي القوات الجوية
نصائح تقلل من أضرار تناول الفسيخ ..
