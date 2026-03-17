الجيش السوداني يكشف عن حجم خسر مليشيا الدعم السريع خلال 24 ساعة

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية أنها تصدت لهجمات شنتها ميليشيا تلدعم السريع الإرهابية خلال الـ " 24" ساعة الماضية .

وقال القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية : خلال ( 24 ) ساعة الماضية واصلت قواتكم المسلحة والقوات المشتركة أداء واجبها الوطني في مختلف المحاور، متصدية ببسالة لهجمات مليشيا آل دقلو الإرهابية ومرتزقتها، وتكبّيدها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

وأضافت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية : في محور دارفور ( الطينة )، شنت المليشيا هجوماً واسعاً على مواقع قواتنا، إلا أن أبطال القوات المسلحة و المشتركة كانوا لها بالمرصاد، وتمكنوا من صد الهجوم ومطاردة العدو وتكبيده خسائر جسيمة في الأرواح والعتاد، حيث تم تدمير (35) عربة قتالية وإستلام 49 عربة قتالية، إضافة إلى عشرات الهلكى في صفوف الأوباش.

وتابعت : وفي محور جنوب كردفان (الدلنج)، تمكنت قواتنا من صد هجوم للمليشيا الإرهابية ومرتزقتها بعد معركة بطولية أظهر خلالها أبطال القوات المسلحة شجاعة وإقداماً، حيث تم تكبيد العدو خسائر فادحة تملثت في تدمير (5) عربات قتالية واستلام (4) عربات قتالية، إلى جانب عدد من الدراجات النارية وأجهزة الاتصال.

وإستطرد الببان : وفي محور شمال كردفان ( مدينة بارا)، خاضت قواتنا معركة بطولية ضد المليشيا الإرهابية ، إلا أن قواتنا أعادت تموضعها خارج المدينة حسب تقديراتها الميدانية، بعد أن كبّدت المليشيا خسائر فادحة بالإضافة إلى إسقاط مسيرة استراتيجية معادية صباح اليوم في سماء مدينة (الأبيض) بواسطة دفاعتنا الأرضية.

ومضت القوات المسلحة السودانية قائلة " تؤكد قواتكم المسلحة أنها ماضية بعزم وثبات حتى القضاء على المليشيا وأعوانها وبسط الأمن والاستقرار في ربوع البلاد.

وإختتم الجيش السوداني بيانه قائلا : دعواتنا بالجنة والخلود للشهداء الذين مهروا بدمائهم طريق العزة والكرامة وعاجل الشفاء للجرحى والمصابين والعودة للأسرى والمفقودين .

