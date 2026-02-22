الجيش السوداني يستعيد مدينة الطينة بعد قتال شرس مع الدعم السريع

قال محمد إبراهيم، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من أم درمان، إن الجيش السوداني، بمساندة القوات المشتركة، استعاد مدينة الطينة بولاية غرب دارفور عقب مواجهات وُصفت بالعنيفة مع الدعم السريع.

وأوضح خلال مداخلة مع الإعلامي همام مجاهد، على قناة القاهرة الإخبارية، أن مدينة الطينة، الواقعة على الحدود مع تشاد، تمثل نقطة استراتيجية مهمة نظرًا لموقعها الحدودي الذي يتيح التحرك في عدة اتجاهات، إضافة إلى قربها من المثلث الحدودي مع ليبيا، مشيرا إلى أن السيطرة على المدينة تمنح الجيش أفضلية ميدانية في إطار عملياته الرامية إلى استعادة إقليم دارفور بالكامل.

وأضاف أن المعارك التي دارت خلال الساعات الماضية أسفرت عن انسحاب أعداد من عناصر الدعم السريع باتجاه الأراضي التشادية، ووفقًا لمعلومات أولية، فإن عمليات الانسحاب شهدت اشتباكات متفرقة على الحدود، وسط أنباء عن سقوط قتلى، دون صدور تأكيد رسمي بشأن حجم الخسائر.

وأكد المراسل أن الطينة تُعد من المدن المهمة في شمال دارفور، وأن استعادتها تعزز من قدرة الجيش السوداني على بسط نفوذه في الإقليم، الذي لا تزال أجزاء واسعة منه تحت سيطرة الدعم السريع.