وزير الخارجية : مصر تتضامن مع دول مجلس التعاون الخليجي في مواجهة الأزمات

قال الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية إن مصر تضامن مع دول مجلس التعاون الخليجي في مواجهة التحديات الأمنية بالإقليم وفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية.

وأكد وزير الخارجية، أن تغليب المسار الدبلوماسي هو السبيل الأمثل لمنع انزلاق منطقة الشرق الأوسط نحو فوضى شاملة، في ظل التوترات الراهنة التي تشهدها المنطقة.



وأضاف أن مصر مستمرة في جهودها الدبلوماسية، سواء على المستوى الثنائي أو مع المجتمع الدولي، من أجل إيجاد حلول سلمية للأزمات الحالية.

و أكد عبد العاطي، أن الحفاظ على الأمن السياسي والاقتصادي في المنطقة يعد شرطًا أساسيًا لتحقيق التنمية المستدامة.