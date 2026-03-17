تداعيات حرب إيران.. أسعار الديزل في الولايات المتحدة تجاوزت 5 دولارات

أفادت قناة القاهرة الإخبارية أن أسعار الديزل في الولايات المتحدة تجاوزت 5 دولارات للغالون، في مؤشر على ارتفاع قياسي غير معتاد في تكاليف الوقود.

وأرجع الخبراء سبب هذا الارتفاع إلى تعطّل سلاسل إمداد الوقود على مستوى العالم، نتيجة الحرب الجارية في الشرق الأوسط بين إيران وإسرائيل.

ويأتي هذا الارتفاع بعد أن تسببت الاشتباكات العسكرية في المنطقة في إغلاق بعض ممرات النقل البحرية الحيوية، ما أدى إلى تأخير وصول النفط ومنتجاته إلى الأسواق الأمريكية والعالمية.

ويؤثر هذا الوضع بشكل مباشر على قطاع النقل والشحن والزراعة، حيث يمثل الديزل وقوداً أساسياً لنقل البضائع وتشغيل المعدات الزراعية والصناعية.

كما يشير الخبر إلى أن استمرار هذه الاضطرابات في الإمدادات قد يؤدي إلى مزيد من التقلبات في أسعار الوقود خلال الأسابيع القادمة، مما قد يزيد من الأعباء الاقتصادية على المستهلكين الأمريكيين وعلى الاقتصاد العالمي بشكل عام.