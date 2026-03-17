برواتب 18 ألف جنيه.. وظائف خالية بتلك التخصصات

يبحث عدد كبير من المواطنين عن فرص العمل الخالية التي أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن طرح عدد من فرص العمل الجديدة للشباب في مجالات متنوعة، وذلك في إطار جهودها لدعم التشغيل بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، حيث تتراوح الرواتب بين 8000 و18000 جنيه شهريا، إلى جانب حزمة من المزايا الوظيفية التي تساهم في تحسين مستوى الدخل وتوفير بيئة عمل مستقرة.

وظائف شركة تري للملابس


تتيح الوزارة فرص عمل بوظيفة أخصائي مبيعات بإحدى شركات الملابس، وذلك وفقا للشروط التالية:

ألا يقل سن المتقدم عن 20 عاما.
امتلاك خبرة في مجال الملابس أو المبيعات بشكل عام.
إجادة استخدام برامج مايكروسوفت أوفيس.

مكان العمل: فروع الشركة بمحافظة الإسكندرية.

مميزات الوظيفة
تقدم الشركة مجموعة من المزايا للعاملين تشمل:

راتب يبدأ من 8000 جنيه شهريا.
حوافز على المبيعات.
تأمين صحي واجتماعي.

طريقة التقديم
يتم التقديم من خلال ملء استمارة التوظيف والتوجه إلى مركز شباب سموحة بمحافظة الإسكندرية، يوم السبت 14 مارس 2026، من الساعة 7 مساء حتى 11 مساء.

فرص عمل متنوعة برواتب تصل إلى 18000 جنيه


تتضمن المبادرة أيضا توفير وظائف في مجالات مختلفة بمحافظة الجيزة ومدينة السادس من أكتوبر، مع تقديم مزايا إضافية مثل التأمينات الاجتماعية والصحية، إلى جانب توفير السكن والمواصلات لبعض الوظائف.

وظيفة سائق بمدينة السادس من أكتوبر


تتوفر فرصة عمل كسائق دون اشتراط خبرة سابقة، وفقا للشروط التالية:

الحصول على رخصة قيادة درجة ثالثة.
أن يكون المتقدم من الذكور.
السن من 38 إلى 50 عاما.
المؤهل: جميع المؤهلات.

ولا يشترط إجادة اللغة الإنجليزية أو استخدام الحاسب الآلي.

الراتب والمزايا
راتب أساسي يتراوح بين 10000 و12000 جنيه شهريا.
احتساب الوقت الإضافي.
توفير سكن تابع للشركة.
توفير مواصلات على نفقة الشركة.
تأمينات اجتماعية.

وظيفة أمين مخزن بمدينة السادس من أكتوبر


كما تتوافر فرصة عمل بوظيفة أمين مخزن، وتتطلب خبرة متوسطة في المجال، وفقا للشروط التالية:

خبرة من 2 إلى 5 سنوات.
أن يكون المتقدم من الذكور.
السن من 24 إلى 40 عاما.
مؤهل عال.
إجادة اللغة الإنجليزية في حدود الأساسيات.
مهارات جيدة جدا في استخدام الحاسب الآلي وبرامج مايكروسوفت أوفيس.

الراتب والمزايا
راتب أساسي يتراوح بين 9000 و10000 جنيه شهريا.
حوافز إضافية تصل إلى 1000 جنيه.
احتساب الوقت الإضافي.
توفير مواصلات على نفقة الشركة.
تأمينات صحية واجتماعية.

المهام الوظيفية لأمين المخزن
تشمل مسؤوليات الوظيفة ما يلي:

استلام المواد الخام ومواد التعبئة وفقا لأوامر الشراء والتأكد من الكميات والحالة.
تنظيم وتخزين الأصناف داخل المخزن بطريقة آمنة.
تطبيق نظامي FIFO وFEFO خاصة مع المواد الغذائية.
صرف المواد للإنتاج وفقا لأذون الصرف المعتمدة.
تسجيل جميع حركات المخزون ومتابعة الأرصدة.
متابعة تواريخ الصلاحية والإبلاغ عن الأصناف القريبة من الانتهاء.
الحفاظ على نظافة وترتيب المخزن وفقا لمعايير السلامة.

