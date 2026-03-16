وظائف خالية للعمل بألمانيا .. قدم الآن

مع تزايد اهتمام العديد من المواطنين بالهجرة والعمل في ألمانيا، نشرت السفارة الألمانية بالقاهرة دليلا إرشاديا يوضح الخطوات الأساسية للسفر والعمل داخل ألمانيا، وذلك عبر صفحتها الرسمية، بهدف مساعدة الراغبين في الحصول على فرص عمل والتعرف على الإجراءات المطلوبة بشكل واضح.

وحددت السفارة خطوات التقديم الرئيسية والتي يجب اتباعها للراغبين في السفر والعمل بألمانيا، جاءت على النحو التالي:

الحصول على تأمين صحي، حيث يعد التأمين الصحي إلزاميا منذ اليوم الأول لوصول أي شخص إلى ألمانيا.

تحديد موعد مع السفارة الألمانية في القاهرة للتقدم بطلب الحصول على تأشيرة الدخول، مع التأكيد على أن الأفضلية تكون لمن يمتلك عقد عمل قبل حجز موعد التقديم.

عند التقدم للعمل في الشركات الألمانية يجب تجهيز مجموعة من المستندات الأساسية، وتشمل طلب توظيف موجه إلى الشركة، وسيرة ذاتية كاملة، وخطاب تزكية مهني، بالإضافة إلى الشهادات الدراسية والرسمية.

مكن للراغبين في العمل الاطلاع على فرص العمل المتاحة عبر موقع Make it in Germany، وهو منصة رسمية توفر فرص عمل للمتخصصين والعمال من مختلف دول العالم.

شددت السفارة الألمانية على ضرورة توثيق جميع الشهادات والمستندات التي يتم تقديمها ضمن ملف التوظيف لضمان قبول الطلب.

البحث عن فرص عمل مناسبة عبر موقع Make it in Germany بما يتوافق مع الخبرات والمؤهلات الشخصية، ثم التواصل مع أصحاب العمل للحصول على عقد عمل رسمي.

وأوضحت السفارة أن الموقع الرسمي للبحث عن العمل في ألمانيا هو منصة Make it in Germany، حيث يتيح للراغبين في الهجرة المهنية إمكانية الاطلاع على الوظائف الشاغرة والتواصل مباشرة مع أصحاب العمل داخل ألمانيا.