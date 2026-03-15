وظائف برواتب 18 ألف جنيه شهريا.. بشروط بسيطة

في إطار جهود الدولة لتعزيز فرص التشغيل للشباب ودعم سوق العمل، أعلنت بوابة فرصنا عن توافر عدد من الوظائف الخالية في عدة مجالات بالتعاون مع شركات من القطاع الخاص، برواتب تصل إلى 18 ألف جنيه شهريا، إلى جانب حزمة من المزايا الوظيفية التي تهدف إلى تحسين مستوى الدخل وتوفير فرص عمل مناسبة لمختلف المؤهلات والخبرات.

وظائف

وظيفة سائق بمدينة السادس من أكتوبر

مستوى الخبرة لا يشترط.

رخصة القيادة يشترط رخصة درجة ثالثة.

الجنس المطلوب ذكر.

اللغة الإنجليزية لا يشترط.

السن من 38 إلى 50 سنة.

الحاسب الآلي لا يشترط.

المؤهل المطلوب جميع المؤهلات.

مايكروسوفت أوفيس لا يشترط.

الراتب الأساسي من 10000 إلى 12000 جنيه شهريا.

مميزات الوظيفة

احتساب الوقت الإضافي.

توفير سكن تابع للشركة.

توفير مواصلات على نفقة الشركة.

تأمينات اجتماعية.

وظائف

وظيفة أمين مخزن بمدينة السادس من أكتوبر

مستوى الخبرة خبرة متوسطة.

سنوات الخبرة من 2 إلى 5 سنوات.

الجنس المطلوب ذكر.

اللغة الإنجليزية أساسيات.

السن من 24 إلى 40 سنة.

مهارات الحاسب الآلي جيد جدا.

المؤهل المطلوب مؤهل عال.

إجادة برنامج مايكروسوفت أوفيس بمستوى جيد جدا.

الراتب الأساسي من 9000 إلى 10000 جنيه شهريا.

حوافز إضافية تصل إلى 1000 جنيه.

مميزات الوظيفة

احتساب الوقت الإضافي.

توفير مواصلات على حساب الشركة.

تأمينات صحية.

تأمينات اجتماعية.

المهام الوظيفية لأمين المخزن

استلام المواد الخام ومواد التعبئة والتغليف وفقا لأوامر الشراء والتأكد من الكميات والحالة.

تنظيم وتخزين الأصناف داخل المخزن بطريقة سليمة وآمنة.

الالتزام بتطبيق نظام FIFO و FEFO خاصة بالمواد الغذائية.

صرف المواد للإنتاج وفقا لأذون الصرف المعتمدة.

تسجيل جميع حركات المخزون على النظام أو الدفاتر.

متابعة تواريخ الصلاحية والإبلاغ عن أي أصناف قاربت على الانتهاء.

الحفاظ على نظافة وترتيب المخزن وفقا لمعايير سلامة الغذاء.

المشاركة في أعمال الجرد الدوري والمفاجئ للمخزون.

الإبلاغ الفوري عن أي عجز أو زيادة أو تلف في المخزون.

الالتزام بتعليمات الجودة والسلامة والصحة المهنية.

وظائف

وظيفة فني كهرباء كنترول بمحافظة الجيزة

مستوى الخبرة خبرة متوسطة.

سنوات الخبرة من 3 إلى 10 سنوات.

الجنس المطلوب ذكر.

اللغة الإنجليزية لا يشترط.

السن من 25 إلى 40 سنة.

الحاسب الآلي لا يشترط.

المؤهل المطلوب ثانوية فنية نظام 3 سنوات.

مايكروسوفت أوفيس لا يشترط.

الراتب الأساسي من 10000 إلى 18000 جنيه شهريا.

مميزات الوظيفة

احتساب الوقت الإضافي.

توفير سكن تابع للشركة.

توفير مواصلات على نفقة الشركة.

تأمينات صحية وتأمينات اجتماعية.



وتعد هذه الفرص الوظيفية جزءا من الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة العمل لتوسيع نطاق التشغيل وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب، بما يسهم في دعم الاستقرار الوظيفي وتحسين مستوى المعيشة، خاصة في ظل التعاون المتواصل مع شركات القطاع الخاص لتوفير وظائف متنوعة تلبي احتياجات سوق العمل.