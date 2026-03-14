قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى: ما تفعله إيران عدوان على بلادنا ودولنا العربية
تقارير: وقوع انفجارات في طهران
هوليوود تستعد غدا لإعلان الفائزين بجوائز الأوسكار 2026
انفوجراف..تعزيز قدرات مصانع الإنتاج الحربي العسكرية
أحمد موسى: أمن مصر من أمن العالم العربي.. واللي يضرهم يضرنا
شيلي تبرم اتفاقا مع الولايات المتحدة حول المعادن النادرة
الرئيس السيسي يحذر من أمر يؤدي لتراكم الديون والدخول في دائرة من الأعباء الاقتصادية
أحمد موسى: بنتكلم عن أشقائنا العرب بكل الخير.. وفيه اللي مش عايزين عالم عربي موحد
طلعت تسرح وتبص في المراية.. تفاصيل اعترافات دعاء مهران بواقعة مقتل عروس بورسعيد
الاتحاد الأوروبي يجدد عقوباته على موسكو وسط انتظارات لحزمة جديدة
درس التراويح بالجامع الأزهر يدعو إلى تصفية القلوب واغتنام النفحات
أحمد موسى: إيران دي عدو زي إسرائيل لأنها بتضرب الدول العربية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وظائف خالية بشركة توزيع الكهرباء.. قدم الآن

محمد غالي

يبحث عدد كبير من المواطنين عن فرص العمل الخالية التي أعلنتها شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء بفتح باب التقديم لشغل عدد من الوظائف القيادية داخل قطاعاتها المختلفة، وذلك في إطار دعم الهيكل الإداري والفني بالشركة ورفع كفاءة الأداء في مواقع العمل المختلفة، من خلال استقطاب الكفاءات والخبرات المؤهلة لشغل المناصب المطروحة.

الوظائف المطلوبة

تشمل الوظائف المطروحة التعيين في المناصب التالية:

مدير الإدارة العامة للشؤون التجارية
مدير الإدارة العامة للموازنة والحسابات الختامية
مدير الإدارة العامة للصيانة

شروط شغل وظيفة مدير الإدارة العامة للصيانة

الموقع: شمال المنيا

يشترط الحصول على مؤهل هندسي عال مناسب، مع خبرة في مجال العمل لا تقل عن 15 سنة، منها سنة واحدة على الأقل في إحدى وظائف الدرجة الأدنى بالنسبة للعاملين بالشركة أو الشركات الشقيقة.

كما يشترط توافر القدرة على القيادة والتوجيه، واجتياز الدورات التدريبية التي تتيحها الشركة.

شروط شغل وظيفة مدير الإدارة العامة للشؤون التجارية

الموقع: جنوب أسيوط

يشترط الحصول على مؤهل تجاري عال مناسب، مع خبرة في مجال العمل لا تقل عن 15 سنة.

كما يتطلب شغل الوظيفة قضاء مدة بينية لا تقل عن سنتين في وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة، إضافة إلى اجتياز البرامج التدريبية التي تتيحها الشركة، وتوافر القدرة على القيادة والتوجيه.

شروط شغل وظيفة مدير الإدارة العامة للموازنة والحسابات الختامية

الموقع: إدارة الشركة

يشترط الحصول على مؤهل تجاري عال مناسب، مع خبرة عملية لا تقل عن 15 سنة في مجال العمل.

كما يشترط قضاء مدة لا تقل عن سنتين في وظائف الدرجة الأدنى بالنسبة للعاملين بالشركة أو الشركات الشقيقة، إلى جانب توافر مهارات القيادة والتوجيه، واجتياز الدورات التدريبية التي تتيحها الشركة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الشركة لتطوير منظومة العمل وتعزيز الكوادر القيادية القادرة على إدارة القطاعات المختلفة بكفاءة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم خطط التطوير داخل قطاع الكهرباء.

وظائف وظائف خالية فرص عمل تعينات الكهرباء وظائف الكهرباء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

شركة Dreame Technology الصينية
فوائد تناول البصل الأخضر مع الرنجة والفسيخ
سيارات يابانية
حفل إفطار نقابة الموسيقيين
