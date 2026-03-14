وظائف خالية بشركة توزيع الكهرباء.. قدم الآن

يبحث عدد كبير من المواطنين عن فرص العمل الخالية التي أعلنتها شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء بفتح باب التقديم لشغل عدد من الوظائف القيادية داخل قطاعاتها المختلفة، وذلك في إطار دعم الهيكل الإداري والفني بالشركة ورفع كفاءة الأداء في مواقع العمل المختلفة، من خلال استقطاب الكفاءات والخبرات المؤهلة لشغل المناصب المطروحة.

الوظائف المطلوبة

تشمل الوظائف المطروحة التعيين في المناصب التالية:

مدير الإدارة العامة للشؤون التجارية

مدير الإدارة العامة للموازنة والحسابات الختامية

مدير الإدارة العامة للصيانة

شروط شغل وظيفة مدير الإدارة العامة للصيانة

الموقع: شمال المنيا

يشترط الحصول على مؤهل هندسي عال مناسب، مع خبرة في مجال العمل لا تقل عن 15 سنة، منها سنة واحدة على الأقل في إحدى وظائف الدرجة الأدنى بالنسبة للعاملين بالشركة أو الشركات الشقيقة.

كما يشترط توافر القدرة على القيادة والتوجيه، واجتياز الدورات التدريبية التي تتيحها الشركة.

شروط شغل وظيفة مدير الإدارة العامة للشؤون التجارية

الموقع: جنوب أسيوط

يشترط الحصول على مؤهل تجاري عال مناسب، مع خبرة في مجال العمل لا تقل عن 15 سنة.

كما يتطلب شغل الوظيفة قضاء مدة بينية لا تقل عن سنتين في وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة، إضافة إلى اجتياز البرامج التدريبية التي تتيحها الشركة، وتوافر القدرة على القيادة والتوجيه.

شروط شغل وظيفة مدير الإدارة العامة للموازنة والحسابات الختامية

الموقع: إدارة الشركة

يشترط الحصول على مؤهل تجاري عال مناسب، مع خبرة عملية لا تقل عن 15 سنة في مجال العمل.

كما يشترط قضاء مدة لا تقل عن سنتين في وظائف الدرجة الأدنى بالنسبة للعاملين بالشركة أو الشركات الشقيقة، إلى جانب توافر مهارات القيادة والتوجيه، واجتياز الدورات التدريبية التي تتيحها الشركة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الشركة لتطوير منظومة العمل وتعزيز الكوادر القيادية القادرة على إدارة القطاعات المختلفة بكفاءة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم خطط التطوير داخل قطاع الكهرباء.