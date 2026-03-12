برج العقرب.. حظك اليوم الخميس 12 مارس: فرص تغيير وظيفتك

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر) من الأبراج المائية، ومن أبرز صفاته الشك، والوصول إلى أهدافه دون النظر إلى مصلحة الآخرين، الرغبة في الانتقام من الأعداء.

ونستعرض توقعات برج العقرب وحظك اليوم الخميس 12 مارس 2026 على العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

مشاهير برج العقرب

منى زكي واحمد حلمي وجمال سليمان ومجدي يعقوب وفيروز.

برج العقرب وحظك اليوم الخميس 12 مارس 2026

رغم بعض المشاكل في حياتك العاطفية، ستستمتعان بقضاء الوقت معًا. تعاملا مع ضغوط العمل بحكمة، فهذا سيُحسّن من إنتاجيتكما لن تواجها أي مشاكل صحية أو مالية كبيرة اليوم

برج العقرب وحظك اليوم مهنيا

حافظي على رضا رؤسائكِ بأدائكِ، ففرص تغيير وظيفتكِ ستكون أكبر هناك فرصٌ سانحةٌ لتحقيق النجاح في الخارج، ويمكن لرواد الأعمال خوض هذه التجربة .

برج العقرب وحظك اليوم صحيا

حافظ على شرب كمية كافية من الماء يوميًا وتجنّب استخدام الشاشات لفترات طويلة دون انقطاع. خطوات صغيرة ومنتظمة للعناية بالنفس ستعزز قدرتك على التحمل والتركيز.

برج العقرب عاطفيا

سيحظى بعض الرجال المحظوظين بفرصة لقاء حبيباتهم السابقات لإحياء قصة حب قديمة، مما يعيد السعادة إلى حياتهم. عليك أيضًا أن تكون مستعدًا لمواجهة بعض الخلافات البسيطة كالأنانية والتوتر في العلاقة.

توقعات برج العقرب خلال الأيام المقبلة

تجنب اتخاذ قرارات تتعلق بالمشاركة المالية المركزية، فقد يصبح دخلك غير منتظم وأقل من مستوى رضاك. اختر يومًا مناسبًا لحل نزاع عقاري مع أحد إخوتك، سينجح رجال الأعمال في جمع الأموال من خلال المروجين.