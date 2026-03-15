قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

شروط التقديم لوظائف المعهد القومي للاتصالات

وظائف
محمد غالي

في إطار دعم الكوادر العلمية والبحثية المتخصصة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أعلن المعهد القومي للاتصالات التابع لـ وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فتح باب التقديم لشغل عدد من وظائف معاوني أعضاء هيئة التدريس بدرجة معيد، وذلك لتعزيز العملية التعليمية والبحثية داخل المعهد وتوفير فرص عمل متميزة لخريجي كليات الهندسة في التخصصات المرتبطة بقطاع الاتصالات والتكنولوجيا.

وظائف

وذلك في إطار دعم الكوادر الأكاديمية والبحثية المتخصصة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفقا لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972.

وأوضح المعهد أن التقديم متاح لشغل 25 وظيفة معيد ضمن وظائف الكادر الخاص لمعاوني أعضاء هيئة التدريس، بما يسهم في دعم العملية التعليمية والبحثية وتطوير البرامج التدريبية المتخصصة في مجالات الاتصالات والتكنولوجيا الحديثة.

عدد وظائف المعيدين بالمعهد القومي للاتصالات

وأشار الإعلان إلى أن عدد الوظائف المطروحة يبلغ 25 وظيفة معيد، للعمل ضمن الكادر الخاص بالمعهد، بما يعزز القدرات التعليمية والبحثية في التخصصات المرتبطة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

شروط التقديم على وظائف المعهد القومي للاتصالات

حدد المعهد مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل وظيفة معيد، وتشمل ما يلي:

مصري الجنسية.
محمود السيرة وحسن السمعة.
أن يكون مستوفيا للشروط الواردة في قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية وتعديلاته.
الالتزام بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.
الالتزام بما ورد باللائحة التنفيذية للمعهد الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 495 لسنة 1984.

وظائف

التخصصات والمؤهلات المطلوبة

أوضح الإعلان أن التقديم متاح لخريجي كليات الهندسة في التخصصات التالية:

الاتصالات
الإلكترونيات
الحاسبات

ويشترط أن يكون المتقدم من خريجي دفعات 2020 حتى 2025 من إحدى الجامعات المصرية، أو من جامعة أجنبية معترف بها على أن تكون الشهادة معادلة من المجلس الأعلى للجامعات.

كما يشترط الحصول على تقدير عام جيد جدا على الأقل في الدرجة الجامعية الأولى، مع الحصول على تقدير جيد على الأقل في مادة التخصص.

وأوضح المعهد أنه في حال عدم توافر متقدمين حاصلين على تقدير جيد جدا في التقدير العام، يجوز التعيين من بين الحاصلين على تقدير جيد على الأقل، بشرط ألا يقل تقدير مادة التخصص عن جيد جدا.

كما نبه المعهد إلى أنه لن يتم الاعتداد بأي رسالة ماجستير تم الحصول عليها قبل تاريخ التعيين.

المستندات المطلوبة للتقديم

حدد المعهد مجموعة من المستندات التي يجب إرفاقها مع طلب التقديم، وتشمل:

صورة من شهادة البكالوريوس.
بيان بتقديرات سنوات الدراسة.
صورة بطاقة الرقم القومي.
الموقف من التجنيد بالنسبة للذكور.
الموقف من الخدمة العامة بالنسبة للإناث.
أصل شهادة الميلاد المميكنة.
صحيفة حالة جنائية حديثة موجهة إلى المعهد القومي للاتصالات.
عدد 4 صور شخصية حديثة.
صورة من كارنيه نقابة المهندسين المصرية.
إفادة من الكلية أو جهة التخرج بحسن السير والسلوك وعدم التعرض لعقوبات تأديبية.
موافقة جهة العمل بالنسبة للعاملين أو إقرار بعدم العمل لمن لا يعمل بالجهاز الإداري للدولة.
بيان حالة علمية ووظيفية معتمد يوضح الإجازات والجزاءات والإعارات بالنسبة للعاملين.

وأكد الإعلان أن صحة البيانات والمستندات المقدمة تقع على مسؤولية المتقدم.

موعد التقديم على الوظائف

أوضح المعهد أن باب التقديم بدأ اعتبارا من 11 مارس 2026، ويستمر حتى 16 أبريل 2026، على أن يتم استلام الطلبات خلال أوقات العمل الرسمية.

وظائف

طريقة التقديم

يتم تقديم الطلبات والمستندات باليد إلى مقر إدارة الموارد البشرية بـ المعهد القومي للاتصالات الكائن في القرية الذكية مبنى B147 الكيلو 28 طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، وذلك خلال فترة الإعلان الرسمية.

ويأتي الإعلان عن هذه الوظائف في إطار جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتعزيز الكوادر العلمية والبحثية المتخصصة في مجالات الاتصالات والتكنولوجيا المتقدمة، بما يدعم تطوير منظومة التدريب والبحث العلمي في مصر.

وظائف وظائف خالية فرص عمل وظائف الاتصالات وظائف المعيدين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

