الاتحاد الأوروبي: حان الوقت لإنهاء الحرب مع إيران

دعت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إلى ضرورة وقف الحرب في إيران حيث قالت " حان الوقت لإنهاء الحرب مع إيران".

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي في تصريحات لها : علينا إيجاد طرق دبلوماسية لإبقاء مضيق هرمز مفتوحا لتجنب أزمة في الغذاء والطاقة.

وفي وقت سابق ؛ أشارت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد إلى إنها ناقشت مع الأمم المتحدة فكرة تسهيل نقل النفط والغاز عبر مضيق هرمز من خلال تطبيق اتفاقية مماثلة لتلك التي تسمح بتصدير الحبوب من أوكرانيا خلال الحرب.

وبموجب هذه الاتفاقية، يُسمح لأوكرانيا بتصدير الحبوب والمواد الغذائية والأسمدة عبر البحر الأسود، ولا تتعرض السفن التجارية والسفن المدنية الأخرى لهجمات من روسيا.

و تحدثت كالاس مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش حول فكرة فتح المضيق، الذي يشهد اختناقا حاليا بسبب الحرب مع إيران.

وأشارت إلى أنها أجرت محادثات مع أنطونيو جوتيريش حول إمكانية إطلاق مبادرة مماثلة لتلك التي لدينا في البحر الأسود.





وأغلقت إيران فعليا مضيق هرمز، وسط الحرب الأمريكية-الإسرائيلية عليها، والتي دخلت الآن أسبوعها الثالث حيث هاجمت القوات الإيرانية سفنا في الممر الضيق بين إيران وسلطنة عمان، مما أدى إلى توقف خُمس إمدادات النفط العالمية في أكبر انقطاع على الإطلاق.