في يومين فقط.. طريقة عمل السردين المخلل في المنزل بخطوات سهلة

مع اقتراب الأعياد والمناسبات، تبحث الكثير من الأسر عن طرق سهلة لتحضير الأكلات المملحة في المنزل، ويعد السردين المخلل من الأطباق التي يفضلها الكثيرون على المائدة. وتلجأ بعض ربات البيوت إلى تحضيره في البيت لضمان جودته ونظافته بدلًا من شرائه جاهزًا.

ويمكن إعداد السردين المخلل بطريقة بسيطة وبمكونات متوفرة في المطبخ، كما يمكن أن يصبح جاهزًا للتناول خلال يومين فقط إذا تم حفظه بالطريقة الصحيحة. وفي السطور التالية نستعرض طريقة عمل السردين المخلل في يومين بخطوات سهلة.

طريقة عمل السردين المخلل في يومين

المكونات:

1 كيلو سردين طازج

4 ملاعق كبيرة ملح خشن

2 ملعقة كبيرة خل

عصير 2 ليمونة

5 فصوص ثوم مقطع شرائح

2 ورقة لورا

1 ملعقة صغيرة كمون

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

شرائح ليمون

2 فلفل أخضر حار (اختياري)

زيت نباتي

طريقة التحضير:

ينظف السردين جيدًا بإزالة الخياشيم والأحشاء ثم يُغسل ويُترك ليصفى تمامًا من الماء.

يرش الملح داخل وخارج السمك جيدًا.

في برطمان زجاجي نظيف، توضع طبقة من السردين ثم يضاف الثوم وشرائح الليمون وورق اللورا والفلفل.

تكرر الطبقات حتى انتهاء الكمية.

يخلط الخل مع عصير الليمون والكمون والفلفل الأسود ويصب فوق السردين.

يضاف قليل من الزيت على الوجه حتى يغطي السطح.

يُغلق البرطمان بإحكام ويُترك في الثلاجة لمدة 48 ساعة.





يقدم السردين المخلل مع الطحينة أو البصل والليمون والخبز البلدي.