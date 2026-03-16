قبل تناول الفسيخ والرنجة في العيد.. هذه أهم الاحتياطات

يحرص كثير من الأشخاص على تناول الفسيخ والرنجة خلال أيام العيد، إلا أن هذه الأطعمة المملحة قد تسبب بعض المشكلات الصحية إذا لم يتم التعامل معها بطريقة صحيحة.

لذلك ينصح الخبراء باتباع مجموعة من الاحتياطات قبل تناولها.



شراء الفسيخ والرنجة من أماكن موثوقة

يجب التأكد من شراء الفسيخ والرنجة من محال معروفة وموثوقة لضمان جودة المنتج وسلامته، مع تجنب شراء الأسماك المملحة مجهولة المصدر.



التأكد من الرائحة والشكل

ينبغي التأكد من أن رائحة الفسيخ أو الرنجة طبيعية وليست نفاذة بشكل مبالغ فيه، كما يجب أن يكون لون السمكة طبيعيًا وغير متغير.

إضافة الليمون والخل

يفضل تقطيع الفسيخ أو الرنجة وإضافة الليمون والخل والبصل، فهذه الإضافات تساعد على تقليل نسبة البكتيريا وتحسن الطعم.

تناول كميات معتدلة

الإفراط في تناول الأسماك المملحة قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم بسبب احتوائها على نسبة كبيرة من الملح، لذلك ينصح بتناولها بكميات معتدلة.

الإكثار من الخضروات

يفضل تناول الخس والبصل الأخضر والخيار مع الفسيخ والرنجة، لأنها تساعد على تحسين الهضم وتقليل تأثير الأملاح.

شرب كميات كافية من الماء

يساعد شرب الماء بعد تناول الفسيخ والرنجة على تقليل تأثير الأملاح في الجسم.

تجنبها لبعض الفئات

يفضل أن يتجنبها مرضى الضغط والكلى والحوامل، أو تناولها بكميات محدودة بعد استشارة الطبيب.