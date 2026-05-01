المسافر.. مقتطفات من حفل راشد الماجد في أبوظبي أمس

أحيا الفنان راشد الماجد، حفل غنائي ساهر ليلة أمس الخميس 30 أبريل، على مسرح الأتحاد أرينا في مدينة أبو ظبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن سلسلة حفلات الربيع.

وقدم راشد الماجد، خلال الحفل باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة التي تفاعل معها الجمهور، منها: (ولهان، أنا الأبيض، المسافر، مشكلني) وغيرها من الأغاني.

وينتظر أن يحيي راشد الماجد، ليلة إضافية على نفس المسرح، غدًا السبت 2 مايو، وذلك بعد أن جاء الحفل الأول مكتمل العدد، لتتيح الشركة فرصة الحضور لباقي الجمهور الذي لم يتمكن من حجز التذاكر في الليلة الأولى.

أحدث أغاني راشد الماجد

وطرح الفنان راشد الماجد أغنيته الجديدة بعنوان "‏لا تبطي"، وهي من أشعار الشاعرة الإماراتية جموح، وألحان عادل عبد الله، وتوزيع أحمد الرضوان، مكساج وساوند ديزاين عادل عبد الله، وهندسة صوت معتز أبو حمدان، وكورال مجموعة الوطن الفنية.

وتم التسجيل في استوديوهات داينامكس، ومنتج منفذ الخوار للإنتاج الفني، فيما تولى إدارة الإنتاج علاء فياض، وإشراف عام من قبل الشاعر علي الخوار.

أغاني راشد الماجد

وفي أغسطس 2025، طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، أحدث أغاني الفنان راشد الماجد، التي تحمل اسم ليتني طير، وذلك عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة.

أغنية ليتني طير لـ راشد الماجد، من كلمات غريب، ألحان أحمد الهرمي، توزيع موسيقي زيد نديم.

وفي شهر يونيو الماضي، طرحت الشركة المنتجة، أغنية الفنان راشد الماجد، الجديدة التي تحمل اسم يا حرام، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة.

أغنية يا حرام لـ راشد الماجد، من كلمات: حامد الغرباوي، ألحان: وليد الشامي، توزيع موسيقي: وليد فايد.