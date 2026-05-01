الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

المسافر.. مقتطفات من حفل راشد الماجد في أبوظبي أمس

سعيد فراج

أحيا الفنان راشد الماجد، حفل غنائي ساهر ليلة أمس الخميس 30 أبريل، على مسرح الأتحاد أرينا في مدينة أبو ظبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن سلسلة حفلات الربيع.

وقدم راشد الماجد، خلال الحفل باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة التي تفاعل معها الجمهور، منها: (ولهان، أنا الأبيض، المسافر، مشكلني) وغيرها من الأغاني. 

وينتظر أن يحيي راشد الماجد، ليلة إضافية على نفس المسرح، غدًا السبت 2 مايو، وذلك بعد أن جاء الحفل الأول مكتمل العدد، لتتيح الشركة فرصة الحضور لباقي الجمهور الذي لم يتمكن من حجز التذاكر في الليلة الأولى. 

أحدث أغاني راشد الماجد

وطرح الفنان راشد الماجد أغنيته الجديدة بعنوان "‏لا تبطي"، وهي من أشعار الشاعرة الإماراتية جموح، وألحان عادل عبد الله، وتوزيع أحمد الرضوان، مكساج وساوند ديزاين عادل عبد الله، وهندسة صوت معتز أبو حمدان، وكورال مجموعة الوطن الفنية. 

وتم التسجيل في استوديوهات داينامكس، ومنتج منفذ الخوار للإنتاج الفني، فيما تولى إدارة الإنتاج علاء فياض، وإشراف عام من قبل الشاعر علي الخوار.

أغاني راشد الماجد

وفي أغسطس 2025، طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، أحدث أغاني الفنان راشد الماجد، التي تحمل اسم ليتني طير، وذلك عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة. 

أغنية ليتني طير لـ راشد الماجد، من كلمات غريب، ألحان أحمد الهرمي، توزيع موسيقي زيد نديم. 

وفي شهر يونيو الماضي، طرحت الشركة المنتجة، أغنية الفنان راشد الماجد، الجديدة التي تحمل اسم يا حرام، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة. 

أغنية يا حرام لـ راشد الماجد، من كلمات: حامد الغرباوي، ألحان: وليد الشامي، توزيع موسيقي: وليد فايد. 

أسعار الذهب

900 جنيه زيادة.. أسعار الذهب اليوم ترتفع في 24 ساعة

إنستاباي

خشية التعرض للاختراق.. تحذير عاجل من إنستا باي

بسمة وهبة

زحام غير مسبوق على عيش الشعير.. بسمة وهبة: البيع بقى بنظام أرقام وانتظار زي التطبيقات

مباراة القمة

مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.. خبيرة فلك تكشف مفاجأة عن الفائز

نظام الطيبات

كارثة تهدد أطفال السكري.. أم توقف الأنسولين عن طفلها أملاً في "الطيبات" واستشاري يحذر: يؤدي للوفاة

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 1 مايو.. عيار 21 بكام؟

تعبيرية

زيادة سنوية تصل لـ 7% ..تفاصيل تعديل قانون المعاشات قبل مناقشته بالبرلمان

المتهم وابنته في صورة قديمة

لابسني عفريت .. كواليس ليلة الرعب في شقة المنيب

ترشيحاتنا

حافلة الاهلي

الأهلي يصل إستاد القاهرة لمواجهة الزمالك في مباراة القمة

غرفة ملابس

غرفة ملابس الأهلي قبل مباراة الزمالك في القمة 132| شاهد

أدم حول

آدم حول يتوج بلقب بطولة العالم التأهيلية أفريقيا- 2026 - 2025 للإسكواش

بالصور

طريقة عمل فطيرة الجلاش.. وصفة سهلة وموفرة

فرح شعبان تثير تفاعل متابعيها بعد ظهورها بفستان زفاف

وحيدي وقاليباف وعراقجي.. من يحسم قرار وقف الحرب في إيران ؟

حبيبة الملايين.. آودي تودع أرخص سياراتها للأبد

فيديو

أروى جودة

بياكل كوارع ومش بيحب الملوخية.. أروى جودة تكشف أسرار حياتها الزوجية لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب : أمريكا وإيران والأمن القومى العربي

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

المزيد