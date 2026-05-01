حنان مطاوع احتفالاً بعيد العمال : هم الأبطال الحقيقيون..الناس الي بتتعب في صمت

حرصت الفنانة حنان مطاوع على توجيه رسالة تقدير مؤثرة للعمال بمناسبة عيد العمال الذي يوافق 1 مايو.

وكتبت حنان مطاوع عبر حسابها علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:"الناس اللي بتتعب في صمت.. هما الأبطال الحقيقيين

شكرًا لكل عامل وراء وقدام الكاميرا … وكل عامل في مصنع وكل عامل في منزل وكل عامل في مكانه

كل سنة وكل عامل يستحق التقدير".

كشفت الفنانة حنان مطاوع عن أبرز التحديات التي واجهتها أثناء تصوير فيلم «هابي بيرث داي»، مؤكدة أن العمل تضمن مشاهد صعبة تطلبت مجهودًا كبيرًا وتركيزًا عاليًا.

وأوضحت حنان مطاوع في تصريحات لصدي البلد أن من أصعب المشاهد كان تصوير لقطة خروجها من النيل خلال شهر فبراير، حيث كان الطقس شديد البرودة، مشيرة إلى أنها كانت كلما تخرج من الماء يتم إعادة المشهد مرة أخرى ليظهر بشكل واقعي، وهو ما زاد من صعوبة التجربة.

وأضافت أن من التحديات أيضًا مشهد الصيد، الذي تم تصويره خلال شهر مارس، حيث استمر التصوير لما يقرب من عشر ساعات متواصلة، وواجه فريق العمل مشكلة تقنية في الكاميرات. ورغم ذلك، أكدت حرصها على استكمال المشهد في نفس اليوم، خاصة أنه من الصعب تكرار الظروف مرة أخرى، مشددة على أهمية الحفاظ على نفس الإحساس والأداء.