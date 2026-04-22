حنان مطاوع تخطف الأنظار بإطلالة صيفية مبهجة وسط الطبيعة

لفتت الفنانة حنان مطاوع الأنظار بإطلالة صيفية مميزة، خطفت بها قلوب متابعيها، حيث ظهرت في أجواء طبيعية ساحرة مليئة بالزهور والألوان الحيوية.

وارتدت حنان مطاوع فستانًا برتقاليًا طويلًا اتسم بالبساطة والأنوثة في الوقت نفسه، ما أضفى عليها إشراقة لافتة تناسب أجواء الصيف.

ونسّقت إطلالتها مع كيمونو خفيف متعدد الألوان، إلى جانب حقيبة صغيرة وإكسسوارات ناعمة زادت من أناقتها.

واعتمدت على تسريحة شعر كيرلي طبيعية مع نظارة شمسية عصرية، ما منحها طابعًا عصريًا مريحًا يتماشى مع أجواء الطبيعة المفتوحة، بينما أظهرت الصور حالة من البهجة والانطلاق.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع الإطلالة، مشيدين بجمالها وباختياراتها البسيطة التي تعكس ذوقًا راقيًا وحضورًا مميزًا في كل ظهور

